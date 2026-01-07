Grúas, ladrillos y el horizonte electoral: los retos del Gobierno de Almeida para este 2026

Con cada nuevo año llega la tradicional lista de objetivos para los próximos 12 meses que, quien más quien menos, todos hacemos. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, más que un compendio de buenas intenciones, se trata de una serie de compromisos que deberá abordar durante el año que acaba de entrar. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida avanzó a finales de diciembre que 2026 será el año de la vivienda, un problema que amenaza con desbordar a todas las administraciones; la inversión en los barrios y de la finalización de las grandes obras de "transformación urbana" que descosen la capital de norte a sur.

Durante su intervención tras la última Junta de Gobierno municipal, el alcalde trasladó su compromiso de sentar las bases para que "se construya vivienda de forma masiva" en los próximos años", consolidando Madrid como "la primera ciudad en capacidad de construcción de vivienda asequible de España y Europa", y contribuyendo a paliar la grave crisis habitacional actual. En este desempeño, además de los avances en los desarrollos urbanísticos y las promociones públicas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ya en marcha, jugará un papel destacado el nuevo Plan Estrategico Municipal (PEM) para actualizar la ordenación urbana.

El borrador presentado el 30 de diciembre, al filo del cambio de año, fija como prioridad número uno facilitar la construcción de "el mayor número posible" de viviendas y flexibilizar nuevas formas de cohabitación, como el coliving y el cohousing. En términos generales, el documento plantea una planificación urbana más flexible y rápida que permita atrás las limitaciones del caduco PGOUM de 1997. Estas son las líneas en la que el Consistorio deberá trabajar a lo largo del 2026 para poder cumplir la previsión de aprobar inicialmente el documento en 2027, antes del nuevo periodo de elecciones.

Mientras llega ese momento, el objetivo es que este año la EMVS supere las 6.100 viviendas destinadas al alquiler asequible en ejecución. También se espera que durante los próximos 12 meses se produzcan avances en los desarrollos del sureste, con Los Berrocales a la cabeza, cuyas primeras viviendas deberán entregarse a principios de año. Para el resto - Valdecarros, Los Ahijones y Los Cerros-, todavía hay que esperar un poco más. Cambiando de punto cardinal, también habrá movimiento en Madrid Nuevo Norte, donde se está fraguando el mayor proyecto urbanístico de la ciudad en varias décadas. El 2026 será testigo de la llegada de las primeras grúas al ámbito, que permitirá recuperar hasta 2,3 millones de metros cuadrados de suelo en desuso, incluyendo 10.500 nuevas viviendas.

Prácticamente, la misma cantidad (10.700) que las que se edificarán sobre los antiguos terrenos militares de Campamento, en una operación que se logró desbloquear en 2024 tras más de 20 años estancado. Si bien este desarrollo no es competencia del Ayuntamiento, sí lo es el proyecto al que va asociado: el soterramiento de la A-5. El que supone el proyecto más ambicioso de Almeida desde que es alcalde, junto con el de la Castellana y el cubrimiento de Ventas, deberán estar terminados antes de que acabe el año, terminando así con gran parte de los numerosos y molestos problemas de movilidad que sufren a diario los madrileños desde hace meses, y permitiendo que lleguen a tiempo como carta de presentación para una posible reelección.

Más allá de estas tres grandes actuaciones, 2026 será también un año marcado por numerosas intervenciones de menor escala en los distritos. Así, en Centro, se acometerá la remodelación de la plaza de Jacinto Benavente y otras medidas orientadas a ganar espacio peatonal y mejorar la accesibilidad. En el Ensanche de Vallecas, se urbanizará la Gran Vía del Sureste, una infraestructura esencial para vertebrar los nuevos desarrollos. El parque del Retiro abordará la puesta a punto de su estanque mientras que, entre Arganzuela y Carabanchel, se construirá una nueva pasarela ciclista y peatonal para mejorar la conexión entre distritos e impulsar una movilidad más sostenible.

Todo ello marcado y espoleado por la creciente cercanía de los próximos comicios. El 2026 será el último año completo del mandato antes de entrar de nuevo en periodo electoral, por lo que, además de prometer más casas y acelerar para tener listas las grandes infraestructuras, el Gobierno de Almeida pondrá también el foco en los barrios, especialmente en los del sur. "Va a ser un año especialmente dedicado a todos y cada uno de los barrios de la ciudad de Madrid", prometió el regidor popular en su discurso de diciembre, en el que también anunció que en enero presentarán la Estrategia del Sur, destinada a guiar la transformación urbana de esta zona de la ciudad.

Entre medias, asoman otros retos en el horizonte que el Ayuntamiento deberá abordar este año. Algunos son ya conocidos, como la falta de limpieza de algunas calles y barrios, los problemas de movilidad asociados a las obras, las protestas vecinales por los ruidos, o los distintos frentes judiciales que tiene abiertos el Consistorio - como los aparcamientos del Bernabéu, la recalificación de la Ciudad Deportiva del Atlético o el cantón de Montecarmelo, entre otros-; mientras que otros están todavía por venir.