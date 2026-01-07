Gripe en Madrid: los casos bajan un 34,5%, pero la tasa sigue alta

Los casos de gripe en la Comunidad de Madrid continúan a la baja en el inicio del año 2026, con un descenso del 34,5% en la última semana, según el último informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública. A pesar de esta caída, la tasa se mantiene elevada, con 72,5 casos por cada 100.000 habitantes en la primera semana del año, frente a los 110,7 registrados siete días antes.

Entre el 29 de diciembre y el 4 de enero (semana 1), se notificaron 5.082 casos de gripe a través de la Red de Vigilancia del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), 2.677 menos que la semana anterior. La temporada 2025/2026 acumula hasta ahora 85.192 casos en Madrid. La tasa de incidencia sigue muy por encima del umbral epidémico, que se sitúa en 22,38 casos por 100.000 habitantes.

En Atención Primaria, la incidencia fue de 70,89 casos por 100.000 habitantes, un 25,5% menor que la semana previa, destacando los niños de 0 a 4 años como el grupo más afectado, con 122,4 casos por 100.000. En Atención Hospitalaria, la tasa bajó un 5,8%, con 5,31 casos por 100.000 habitantes, siendo los mayores de 80 años los más afectados (39,3 casos).

En cuanto a la vacunación contra la gripe, desde la semana 40, todos los casos de 80 o más años en Atención Primaria estaban vacunados, mientras que el 53,6% de los casos de 65 a 79 años también lo estaban. En Atención Hospitalaria, los porcentajes fueron del 80,0% y 58,5%, respectivamente.

Durante la última semana se han registrado cinco brotes de gripe en residencias de mayores, con medidas preventivas como aislamiento y uso obligatorio de mascarilla. En lo que va de año, se han notificado 3.847 casos, un 15,5% menos que los 4.554 del mismo periodo en 2024, con un Índice Epidémico de 0,84, considerado dentro de la incidencia normal.

Campaña de vacunación y uso de mascarilla

Ante la elevada incidencia de gripe, la Comunidad de Madrid recomienda el uso de mascarilla en hospitales, centros de salud y residencias de mayores para proteger frente al virus. Además, se mantiene la recomendación de vacunarse contra la gripe, que puede reducir hasta un 80% las hospitalizaciones por neumonía en personas de 65 años o más bien vacunadas.

La campaña de vacunación 2025/2026 comenzó el 15 de octubre y está dirigida principalmente a adultos a partir de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, niños de 6 meses a 5 años, pacientes crónicos, embarazadas, personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales o diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes de educación infantil. También se aconseja a quienes trabajan en contacto con aves o cerdos, y a miembros de fuerzas de seguridad, bomberos o Protección Civil.

El Hospital Enfermera Isabel Zendal está habilitado para vacunar a personas mayores de 18 años, y la campaña se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, salvo cambios por la situación epidemiológica. Se realiza en más de 800 puntos, incluyendo centros de salud, hospitales y residencias de mayores o personas con discapacidad.

Finalmente, como medida de prevención, se recuerda que todas las personas con síntomas respiratorios deben usar mascarilla para reducir la transmisión de la gripe en la población.