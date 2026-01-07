Emilio Delgado renuncia como concejal en Móstoles para centrarse en la Asamblea de Madrid

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, ha renunciado a su acta como concejal en Móstoles, municipio en el que fue cabeza de lista de la formación regionalista y donde ejercía como portavoz del Grupo Municipal.

La decisión ha sido comunicada por el partido a través de un comunicado oficial, en el que se explica que Delgado abandona el cargo municipal para "dedicarse plenamente a su trabajo parlamentario en la Asamblea de Madrid". Tras su salida, Jesús Arrabé asumirá la portavocía de Más Madrid en el Ayuntamiento de Móstoles.

Según ha detallado Más Madrid Móstoles, se trata de una decisión adoptada "a título personal" y ya ha sido trasladada formalmente al Grupo Municipal y a la Corporación local para activar los "procedimientos administrativos correspondientes". La formación ha expresado su "respeto absoluto" a la decisión y ha agradecido a Delgado "su trabajo, dedicación y compromiso con el municipio".

Posible referente de Más Madrid a nivel autonómico

En octubre del pasado año, Emilio Delgado reconoció públicamente que veía como "una opción" encabezar Más Madrid en el futuro. No obstante, todo apunta a que la ministra de Sanidad, Mónica García, actual líder de la formación, buscará repetir como candidata tras haber sido cabeza de cartel en las "elecciones autonómicas de 2023".

Diversos cargos de Más Madrid, incluida la propia García, han destacado en reiteradas ocasiones a Delgado como "uno de los principales activos del partido", especialmente por su perfil comunicativo. La ministra subrayó recientemente que la formación no perderá "ni un minuto" en debates internos y que su prioridad en "2026" será centrarse en el trabajo político "barrio a barrio y pueblo a pueblo".