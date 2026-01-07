SUBIDA SALARIAL
Los diputados de la Asamblea de Madrid se suben un 1,5% el sueldo y aumentan las subvenciones a los partidos
El salario base para los parlamentarios con dedicación exclusiva se quedará en 14 pagas de cerca de 4.000 euros brutos
La Mesa de la Asamblea de Madrid aprobó el pasado 12 de diciembre una actualización de las retribuciones de los diputados, aplicando la subida del 1,5% que recibirán los funcionarios, y también de las ayudas económicas que reciben los Grupos Parlamentarios para su funcionamiento, que se incrementarán un 4%.
Con este ajuste, el sueldo de los diputados con dedicación exclusiva se quedará cerca de los 4.000 euros brutos al mes de base, según adelantó El País. La actualización se apoya en el Real Decreto-ley 14/2025, que marca esa subida del 1,5% para las retribuciones públicas.
Fuentes parlamentarias explican a Europa Press que la Asamblea viene actuando así desde 2024: cuando el Gobierno aprueba una subida para los empleados públicos, la Mesa aplica el mismo criterio tanto al personal funcionario de la Cámara como a los diputados. El objetivo, señalan, es "mantener el poder adquisitivo" ante el encarecimiento del coste de la vida.
Además del salario, la Mesa también acordó subir un 4% las subvenciones a los Grupos Parlamentarios. Según esas mismas fuentes, estas ayudas se destinan “en buena medida” a sufragar los sueldos del personal de los grupos, por lo que se actualizan en términos similares.
Tras la subida, la subvención fija anual para cada grupo pasa a ser de 560.368,95 euros, y la parte variable queda en 20.786,21 euros por diputado y año, en función del número de parlamentarios de cada formación. Estas cantidades se entregan en dos pagos anticipados a lo largo del ejercicio.
El acuerdo, según consta en el acta, reflejó diferencias en la votación: la vicepresidenta segunda apoyó la subida para funcionarios y el aumento de las subvenciones a los grupos, pero votó en contra del incremento de las asignaciones de los diputados; mientras que el secretario segundo votó en contra de las tres medidas.
La Asamblea recuerda también que el sueldo de los diputados con dedicación exclusiva se abona en 14 pagas.
