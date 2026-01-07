Albacete-Real Madrid, Deportivo-Atlético y Alavés-Rayo, duelos de octavos de Copa del Rey

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) fue el escenario este miércoles del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026, con la presencia de once equipos de LaLiga EA Sports y cinco de LaLiga Hypermotion, y sin ser puro y con teórica ventaja para los cuatro que participan en la Supercopa de España.

Tras la clasificación este martes del Rayo Vallecano, que eliminó al Granada CF en el último choque de los dieciseisavos de final y aplazado por tener el equipo madrileño en las fechas de esa ronda encuentro de la Conference League, quedaron definidos los 16 conjuntos que se emparejarán en un sorteo sin presencia de modestos del fútbol no profesional y en una eliminatoria todavía a partido único.

Por un lado se enfrentarán los cuatro equipos de la Supercopa de España con cuatro conjuntos de Segunda, quedando los choques definidos de esta manera: Albacete-Real Madrid, Racing-Barcelona, Cultural Leonesa-Athletic y Deportivo de La Coruña-Atlético de Madrid. El Burgos, también de Segunda, se verá con el Valencia.

Por otro lado, se disputarán tres duelos entre equipos de Primera: Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Alavés-Rayo Vallecano.

Los ocho partidos se disputarán entre el martes 13 y el jueves 15 de enero de este recién comenzado año 2026.

Además, ya por la tarde, en la sede federativa, a partir de las 16.30 horas, será el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola y que emparejará, a partido único y sin condicionantes, al FC Barcelona, vigente campeón, Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad, Madrid CFF, FC Badalona Women, Costa Adeje Tenerife y Athletic Club. Los partidos se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero.