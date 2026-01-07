La Comunidad de Madrid prohíbe replantar en el monte los abetos de la Navidad, una acción que, de llevarla a cabo, supondría una infracción de la normativa estatal vigente en la Ley de Montes y la de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre.

Esta decisión se toma porque puede aumentar el riesgo de incendios, desequilibrar los ecosistemas y ser fuente de plagas o enfermedades, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

Generalmente, para estas fiestas se suele utilizar como decoración la variedad Abies alba, autóctona en el extremo norte de la Península Ibérica, por lo que su introducción en otra zona afectaría a la flora local.

Una alternativa para que los árboles tengan una segunda vida es contactar con los ayuntamientos de cada localidad ya que la mayoría presta un servicio de recogida. De este modo pueden ubicarlos en parques o jardines y, si están en buen estado y cuentan con cepellón, pueden crecer fácilmente en esos lugares sin poner en riesgo la biodiversidad vegetal.

En caso de querer insertarlos en un jardín particular hay que tener en cuenta que pueden alcanzar un gran tamaño, por lo que las raíces necesitan bastante espacio alrededor para desarrollarse. Además necesitan mucha humedad y una ubicación adecuada, que evite la exposición directa a la luz del sol. También podría plantarse en una maceta, en caso de ejemplares de pequeño tamaño.