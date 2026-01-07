Uno de cada cinco madrileños tiene estudios de FP, por debajo del promedio nacional

La Formación Profesional (FP) sigue ampliando su presencia en la Comunidad de Madrid, tanto en número de estudiantes como en su relación con el mercado laboral. Así lo reflejan los últimos indicadores del Observatorio de la Formación Profesional, actualizados a diciembre de 2025, que dibujan un escenario de crecimiento sostenido, aunque con diferencias relevantes respecto a la media estatal.

Más titulados, pero menor peso que en el conjunto de España

En 2024, 721.836 madrileños de entre 25 y 64 años cuentan con una titulación de Formación Profesional, lo que equivale al 18,13% de la población en esa franja de edad. La cifra supone un aumento respecto a 2019, tanto en términos absolutos como porcentuales, y confirma una tendencia de crecimiento sostenido.

No obstante, el dato también refleja una brecha persistente con el conjunto del país. A nivel nacional, más del 22% de la población adulta tiene estudios de FP, lo que sitúa a Madrid varios puntos por debajo de la media española. La FP avanza en la región, pero lo hace a un ritmo más lento que en otras comunidades.

La FP gana alumnado tras la educación obligatoria

El incremento también se aprecia en las aulas. Durante el curso 2023-2024, 167.685 estudiantes cursaron Formación Profesional en la Comunidad de Madrid, casi 70.000 más que en el curso 2018-2019. Actualmente, casi tres de cada diez estudiantes madrileños optan por la FP dentro de las enseñanzas postobligatorias.

Datos de la FP en la Comunidad de Madrid / Redacción | Datos del Observatorio de la Formación Profesional

Sanidad e Informática lideran la demanda

La elección de estudios muestra una clara concentración en determinadas familias profesionales. Sanidad continúa siendo la opción más demandada, seguida de Informática y Comunicaciones, Administración y Gestión, Comercio y Marketing y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Este patrón coincide en gran medida con el del resto de España y apunta a una FP cada vez más vinculada a sectores con alta demanda laboral, especialmente en ámbitos relacionados con los cuidados, la digitalización y los servicios.

Mejora en la finalización y estancamiento en la FP Dual

En términos de resultados académicos, la FP en Madrid muestra señales de mejora. El 66,48 % del alumnado finaliza sus estudios en el tiempo previsto, una cifra que ha aumentado de forma notable en el último curso y que se sitúa ligeramente por encima de la media nacional.

Distinta es la evolución de la FP Dual, una modalidad que combina formación en el centro educativo y en la empresa. En Madrid, solo el 5,27 % del alumnado de FP cursa estudios en modalidad dual, una proporción prácticamente idéntica a la del conjunto del país y que refleja un desarrollo todavía limitado de este modelo.

Menos jóvenes 'ninis', pero sin cambios drásticos

El informe también permite observar la relación entre FP y contexto social. En 2024, el 9,26 % de los jóvenes madrileños de entre 15 y 24 años ni estudia ni trabaja, una cifra inferior a la media española, aunque ligeramente superior a la registrada en la comunidad en 2019.

El dato apunta a una cierta estabilidad en este indicador, sin descensos significativos en los últimos años, y sugiere que la FP contribuye a la inserción educativa y laboral, pero no actúa como un factor decisivo por sí sola para reducir este fenómeno.

La FP y el mercado laboral: una relación cada vez más estrecha

Uno de los ámbitos donde la FP muestra mayor fortaleza es el empleo. Casi la mitad de las ofertas de trabajo en la Comunidad de Madrid exigen una titulación de FP, principalmente de Grado Superior. Este porcentaje ha aumentado de forma notable desde 2019 y refleja un mercado laboral que demanda cada vez más perfiles técnicos y especializados.

Además, los titulados de FP Básica y de Grado Medio de entre 20 y 34 años presentan una ventaja de más de 15 puntos porcentuales en tasa de ocupación respecto a los jóvenes con un nivel educativo inferior, una diferencia similar a la del conjunto del país.

Formación continua y gasto empresarial

El informe también pone el foco en la formación a lo largo de la vida laboral. Casi uno de cada dos trabajadores asalariados madrileños participa en formación bonificada, una proporción claramente superior a la media estatal. El gasto anual en formación por trabajador se sitúa en 106 euros, por encima del promedio nacional, aunque todavía por debajo de los niveles registrados antes de 2020.

En conjunto, los datos dibujan una Formación Profesional en crecimiento y cada vez más conectada con el empleo, pero con retos estructurales aún sin resolver. Madrid avanza en número de estudiantes y titulados, mejora en la finalización de los estudios y responde a las demandas del mercado laboral, pero sigue sin alcanzar el peso que la FP tiene en otras comunidades. La consolidación de la FP Dual, el aumento de su atractivo social y la reducción de la brecha con la media estatal aparecen como algunos de los principales desafíos para los próximos años.