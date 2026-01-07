Brahim, ídolo en Marruecos: "Es una bendición, no como Lamine, que cedió a las presiones de su madre"

La Copa África que se celebra hasta el 18 de enero en Marruecos es un acontecimiento capital para el país que se ha convertido en co-anfitrión y también rival de España para acoger la final del Mundial 2030 o el Mundial de Clubes 2029. El primer golpe de efecto que pretende conseguir el país norafricano es ganar el torneo que le convertiría como máximo exponente del continente. El favoritismo ya está del lado de los de Regragui con el madridista Brahim como líder.

La marca histórica que ha roto Brahim

El atacante del Real Madrid se ha convertido en el primer jugador marroquí en marcar en cuatro partidos consecutivos de la CAN. Anotó el tanto inaugural del torneo en el primer encuentro frente a Comoras, repitió desde los once metros ante Mali para lograr el empate, participó en la victoria contra Zambia y clasificó a 'Los Leones del Atlas' para cuartos del torneo con su gol ante Tanzania.

Rompió así la racha histórica de Ahmed Faras, que databa de 1976. No es de extrañar que toda la prensa del país de su familia paterna se levante cada día con loas a un jugador que estaba viviendo una temporada de pocas oportunidades en el Real Madrid. Mientras que con Xabi Alonso apenas lleva 484 minutos repartidos en 18 encuentros, que le convierten en uno de los menos utilizados, en Marruecos es capitán general. Paradójicamente, ese desempeño podría valerle para una prolongación de contrato como madridista hasta 2030.

"¡Gracias, Brahim Díaz! La diáspora de Marruecos es formidable. El hecho de que la mayoría de jugadores de origen marroquí formen parte de los 'Leones' es una suerte. Aunque hayan nacido en España o en Holanda, llevan al país en el corazón y así lo celebran con un juego apasionado. Estos hijos de la emigración son una bendición para el país", relata el escritor Tahar Ben Jelloun en el artículo más leído de Le360, uno de los más influyentes de Marruecos.

"La diáspora hace grande a Marruecos"

En su columna, titulada 'Fervor', el ganador del Premio Goncourt, lanza una reprimenda contra Lamine Yamal, jugador del Barça que, al igual que Brahim Díaz, vivió en la dicotomía de Marruecos y España. En el caso del futbolista del Madrid no tuvo lugar para la elección. Después de esperar durante meses una llegada de Luis de la Fuente que no llegó, decidió enrolarse en la selección donde ahora porta el '10'.

"Solo hay que mencionar un caso desafortunado, como es el de Lamine Yamal, de padre marroquí emigrado clandestinamente a España y madre originaria de Guinea Ecuatorial. Cedió a las presiones de su madre para no unirse a la selección marroquí, al revés que la mayoría de los jugadores de grandes clubes que han decidido portar la identidad familiar para jugar con los Leones", critica Tahar Ben Jelloun.

El propio Brahim, malagueño de nacimiento, es un ejemplo del trabajo que desde hace años lleva a cabo la Real Federación de Fútbol de Marruecos para crear una selección competitiva que ya eliminó a España en Qatar y puso contra las cuerdas a Francia en esa misma cita. Lo mismo sucede con Yassine Bounou (nacido en Canadá), Achraf Hakimi, el mejor aliado de Brahim que nació en Madrid; o Noussair Mazraoui, criado en Francia. Todos ellos son parte de la diáspora que ha catapultado a Marruecos.

En cuartos de final, la selección de Walid Regragui se medirá a Camerún, quien se impuso 1-2 a Sudáfrica. Una nueva oportunidad para Brahim, pero sobre todo para el país al que representa, dispuesto a convertirse en una referencia que vaya más allá de las fronteras continentales. De ahí la importancia de exhibir músculo en el verde y en los estadios de última generación que han construido con el objetivo de arrebatarle la final del Mundial 2030 a España y al Bernabéu. Paradojas del fútbol, que hay muchas, Brahim puede ser un actor ejecutor de este cambio.