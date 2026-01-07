El Ayuntamiento construirá 2.500 nuevas viviendas en Madrid para alquiler asequible en 2026

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) iniciará en 2026 las obras de 2.500 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible, tal y como ha anunciado este miércoles el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la inauguración de Iberia Loreto 1, la primera promoción de vivienda pública de la capital construida en madera mediante módulos 3D prefabricados.

Ubicada en el distrito de Barajas, la promoción cuenta con 52 viviendas edificadas con sistemas industrializados en madera y finalizada en apenas 17 meses. El proyecto ha contado con una inversión íntegramente municipal de cerca de 15 millones de euros e incluye viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, además de trasteros, plazas de aparcamiento y espacios para bicicletas.

Tras esta primera experencia piloto Almeida ha avanzado que EMVS Madrid impulsará la construcción de cerca de 800 viviendas mediante este sistema industrializado, que permite acortar plazos, reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética. A ellas se sumará el inicio de las obras de 1.600 viviendas correspondientes a la primera fase del Plan Suma Vivienda, cuya licitación concluyó el pasado año.

En total, la empresa municipal pondrá en marcha este año 22 nuevas promociones repartidas en seis distritos de la ciudad. De esta manera, ha destacado el regidor, con más de 6.000 viviendas en distintas fases de licitación y ejecución previstas para 2026, EMVS Madrid se consolida como la principal promotora de vivienda pública en España.

Según ha recordado Almeida, desde 2019, el Ayuntamiento ha finalizado y movilizado 69 promociones de vivienda pública, que suman 9.290 pisos, con una inversión global de 1.456 millones de euros. En ese mismo periodo, ha añadido, el patrimonio de EMVS Madrid se ha incrementado en casi un 60%, hasta rozar las 10.000 viviendas de alquiler asequible.