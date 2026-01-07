Autobuses de la EMT y Bicimad serán gratis durante dos días de enero en Madrid: así puedes disfrutar de la iniciativa

La vuelta a la rutina tras las fiestas navideñas viene con buenas noticias para los madrileños. A partir de esta medianoche, los autobuses de la EMT y el sistema de bicicletas eléctricas Bicimad volverán a ser gratuitos durante dos días consecutivos.

La gratuidad comenzará a las 00:00 horas del jueves 8 de enero y se mantendrá hasta las 23:59 del viernes 9 de enero. Serán dos días completos de servicio sin coste tanto en los autobuses municipales como en bicicletas.

Todos los viajeros deberán validar su título de transporte y, quienes no tengan abono ni tarjeta, recibirán un billete sencillo gratuito por parte del conductor, una práctica ya consolidada en estos periodos.

Hasta 30 minutos de Bicimad gratis

Esta medida ya es tradición para la Comunidad de Madrid, que se activa en un momento en el que los ciudadanos van recuperando su ritmo habitual tras los días festivos. Con el tráfico y el ajetreo presente en las calles de la capital, poder moverse sin coste permite a muchos reorganizar sus desplazamientos o incluso probar rutas que, de otro modo, no se plantearían.

Y es que cada vez que la gratuidad llega, se observan comportamientos distintos en la movilidad diaria, especialmente en los trayectos cortos. A lo largo de los últimos años, estas campañas han demostrado que no son un simple gesto puntual. La EMT utiliza estos días para medir picos de demanda, comprobar el comportamiento de las líneas más saturadas y analizar cómo responde la red en un escenario de mayor presión.

Por sexta vez, Bicimad también participará en estas jornadas especiales de movilidad gratuita. Durante el jueves y el viernes, todos los viajes de hasta 30 minutos serán gratuitos. El sistema llega a esta activación con su red más extensa hasta la fecha: 634 estaciones, 7.782 bicicletas y presencia en los 21 distritos de Madrid.

Una medida que ya es tradición

Desde 2021, Madrid aplica la gratuidad en determinadas fechas del calendario. Black Friday, regreso de vacaciones de Semana Santa, vuelta de verano y retorno tras Navidad son los periodos más habituales. No se trata de una casualidad: cada activación permite comprobar cómo cambia el uso del transporte público cuando se elimina la barrera del coste durante periodos concretos. Este tipo de datos ha permitido al Ayuntamiento presentar la medida como una herramienta eficaz para fomentar el uso del transporte público y reducir la dependencia del coche.