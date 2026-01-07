Alquilar un trastero en Madrid o Barcelona ya vale más ya que una plaza de párking: 144 euros al mes

"Se alquila trastero completamente nuevo de 3 metros por 2,27 en el barrio de Guindalera de Madrid por 125 euros", reza un anuncio de Idealista. "Los trasteros de Sant Martí Les Glòries son de 4 metros cuadrados y costarían 144 euros al mes con IVA y seguro incluido, pero ahora mismo no tengo disponibilidad; de hecho hay lista de espera", explica una comercial de Pribox, empresa especializada en trasteros en Barcelona, que tiene dos centros de almacenamiento más en la ciudad.

Si uno busca cuánto cuesta alquilar una plaza de garaje en esos dos barrios de Madrid y Barcelona, comprobará que los puede encontrar desde 95 euros. Muchísimo más baratos. "La verdad es que los precios de los trasteros son altos", comenta Sergio Arana, 'managing' director del área de Real Estate de Urbanitae, empresa de inversión por 'crowdfunding' que lleva a cabo proyectos de trasteros en Madrid junto a la promotora Grupanxon.

Pese a que cerca de 400 empresas se dedican ya al alquiler de espacios para almacenamiento por toda España, en el sector se prevé que la oferta siga aumentando, ya que se trata de un negocio que exige una inversión no muy alta y ofrece una rentabilidad rápida de dos dígitos (más del 10%). "Cuando todo el mundo ve que la rentabilidad es buena y los márgenes se ajustan, hay más inversores: sigue habiendo espacio para invertir", añade Arana.

Acceso 24 horas y cámaras de seguridad

Las grandes empresas que se dedican a alquilar trasteros en amplias y modernas naves situadas en polígonos industriales o en las afueras de la ciudades –Bluespace, Cityo, Lowbox, Homebox, Necesito un trastero, Boxspace, Boxtobox...– suelen ofrecer los mismos servicios: accesibilidad y vigilancia 24/7, cámaras de seguridad, párking gratuito, uso de carritos o transpalés y acceso personal mediante códigos digitales. La competencia es feroz, por eso muchas veces se ofrecen, en campañas agresivas, importantes descuentos durante los primeros meses.

"La altura mínima de nuestros trasteros en San Sebastián de los Reyes es de dos metros. El alquiler de uno de cuatro m2 en planta baja, con un seguro de 4.000 euros y el IVA incluido, sale por 187,99 euros", informa una comercial de Bluespace, la red de centros de trasteros más amplia de España, con más de 60 instalaciones en diferentes ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona. "Ahora es temporada alta", razona la comercial, que informa de que todos sus centros "son ecosostenibles y tienen atención personalizada".

En el portal Milanuncios se llegan a encontrar trasteros en Barcelona que no llegan a un metro cuadrado de espacio por 50 euros al mes –por ejemplo en la calle Melcior de Palau–, aunque también hay otros más económicos, como uno que se alquila en Sabadell por 125 euros con cinco metros cuadrados: a 25 euros el m2.

En lo que se refiere a la venta de estos espacios, los precios también están disparados. Los trasteros de más de tres metros cuadrados pueden oscilar entre los 5.500 y los 14.000 euros en función de la zona y si están situados a pie de calle o no.

Locales sin atractivo comercial

En el barrio de Sant Andreu de Barcelona, por ejemplo, se vende uno en Idealista por 14.900 euros –a 3.725 euros el metro cuadrado–, un valor parecido al de una casa [en este barrio la media del m2 es de 3.992 euros, según Idealista]. "Es interesante para pequeña oficina y distribución de pequeños productos, con un coste inferior al de un local. Buena ventilación por ventana a la calle en pasillo de zona trasteros. Muy discreto y llega cobertura wifi", reza el anuncio.

Según explica el 'managing' director del área de Real Estate de Urbanitae, en su caso, la forma en que funcionan junto a su socio es localizar en Madrid locales comerciales vacíos en calles secundarias, "sin atractivo comercial". Una vez localizados, sondean en el barrio a ver quién estaría interesado en tener un trastero y, si obtienen un gran respaldo, se lanzan a ejecutar el proyecto.

"Los costes no son muy elevados y se pueden llegar a alcanzar beneficios de dos dígitos altos", explica sobre un negocio que ha despertado el interés de numerosos fondos de inversión nacionales e internacionales en los últimos años. De hecho, España se ha consolidado como el cuarto país europeo con más metros cuadrados destinados a trasteros.