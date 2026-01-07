RELECCIÓN
Almeida supedita volver a presentarse a las elecciones a lo que digan "Feijoó, Ayuso y Teresa"
"Y no sé si en ese orden", ha bromeado el regidor popular en una entrevista
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sigue sin mostrarse contundente sobre si repetirá como candidato en las próximas elecciones municipales. Si bien no le faltan las "ganas de ser alcalde", la decisión final dependerá de tres personas: el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y su mujer, Teresa de Urquijo.
"Y no sé si en ese orden", ha bromeado el regidor popular en una entrevista en Antena 3. "La verdad es que es un puesto extraordinario", ha asegurado Almeida, para quien poder seguir al frente de Cibeles sería "un privilegio enorme, un enorme y una responsabilidad extraordinaria".
"Si mañana fueran las elecciones, por supuesto toda la fuerza del mundo para presentarme", ha asegurado Almeida, pero no sin antes preguntar a los tres mencionados. Sin embargo, ha matizado, todavía queda "un año y medio" para tener que abordar dicha decisión crucial.
El edil madrileño también ha valorado que la Comunidad de Madrid haya adelantado por primera vez a Cataluña en número de afiliados a la Seguridad Social, afirmando que es el resultado de políticas que "generan empleo y prosperidad" pensando en el "interés general", en vez de haberse "enredado en debates" para "buscar beneficios propios".
- El cinturón de Madrid aprieta: Torrejón, Parla y Fuenlabrada lideran el alza de la vivienda en el área metropolitana
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026
- El veredicto de la OCU: el mejor roscón de Reyes está en este supermercado de Alcalá y solo cuesta 9 euros
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- Adiós a 'Gaspar el guapo' y críticas por un ‘Baltasar blanco’: las polémica alcanza a la cabalgata de Reyes de Madrid
- El histórico bar de Toledo que dice adiós tras más de medio siglo: 'Un hogar para muchos
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- La Comunidad de Madrid trabaja en un proyecto europeo para impulsar la transición digital en las plantas termosolares