Almeida supedita volver a presentarse a las elecciones a lo que digan "Feijoó, Ayuso y Teresa"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sigue sin mostrarse contundente sobre si repetirá como candidato en las próximas elecciones municipales. Si bien no le faltan las "ganas de ser alcalde", la decisión final dependerá de tres personas: el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y su mujer, Teresa de Urquijo.

"Y no sé si en ese orden", ha bromeado el regidor popular en una entrevista en Antena 3. "La verdad es que es un puesto extraordinario", ha asegurado Almeida, para quien poder seguir al frente de Cibeles sería "un privilegio enorme, un enorme y una responsabilidad extraordinaria".

"Si mañana fueran las elecciones, por supuesto toda la fuerza del mundo para presentarme", ha asegurado Almeida, pero no sin antes preguntar a los tres mencionados. Sin embargo, ha matizado, todavía queda "un año y medio" para tener que abordar dicha decisión crucial.

El edil madrileño también ha valorado que la Comunidad de Madrid haya adelantado por primera vez a Cataluña en número de afiliados a la Seguridad Social, afirmando que es el resultado de políticas que "generan empleo y prosperidad" pensando en el "interés general", en vez de haberse "enredado en debates" para "buscar beneficios propios".