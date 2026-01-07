La AEMET mantiene el aviso por frío en Madrid: nieblas, heladas y posibilidad de nieve en estas zonas de la capital

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera este miércoles otro día de intenso frío en la Comunidad de Madrid, donde se registrarán heladas débiles generalizadas y lluvias leves en la Sierra. Mantiene el aviso amarillo hasta las 9:00 de esta mañana, con riesgo bajo y temperaturas alrededor de 3º.

La agencia prevé intervalos de nubes en la mayor parte de la región y el viento soplará de flojo a moderado de componente oeste, de acuerdo con la previsión de la página web del organismo estatal. Alerta de periodos de visibilidad localmente reducida en Puerto de Cotos y otras zonas de la Sierra. Por la tarde, se espera un tiempo parcialmente nuboso, con temperaturas en torno a 5º. Las temperaturas descenderán hasta los 3º, con nubes y claros para la noche.

Según la AEMET, la cota de nieve se situará en torno a 400 metros, que ascenderá al final del día a 1000-1100 metros. Habrá heladas débiles en la Sierra en las horas centrales, donde las temperaturas mínimas alcanzarán los -9º.

Temperaturas bajas en la Comunidad de Madrid: mínimas de -7º grados

No se esperan grandes cambios en las mínimas, que se mantendrán bajo cero en toda la región. Se prevé que las máximas tengan un ligero ascenso. En Madrid y Getafe, los termómetros oscilarán entre los -2º y los 7º grados, en Alcalá de Henares entre los -7º y 8º, en Aranjuez entre -6º y 5º, en Collado Villalba entre los -1º y los 5º y en Navalcarnero entre los -3º y los 7º .

Las medidas de Emergencias Madrid para combatir el frío

Emergencias Madrid recomienda en su Decálogo de medidas para hacer frente al frío, utilizar prendas de abrigo adecuadas para la humedad y el viento, sin olvidarnos de protegernos la cabeza, el cuello, las manos y los pies. Además, recuerda la importancia de limitar nuestras actividades en el exterior, comer comidas calientes y evitar respirar por la boca.

En caso de que se produzcan nevadas, usar calzado antideslizante para extremar la precaución ante caídas. Y en casa, procurar un buen aislamiento térmico y tener especial atención con aparatos eléctricos para caldear la vivienda.