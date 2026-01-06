Teatros del Canal presenta su temporada 2026: foco europeo e hispanoamericano y grandes nombres en cartel

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han presentado su programación para 2026, una temporada marcada por la escena europea e hispanoamericana y por una cartelera que reúne a nombres de referencia del teatro y el cine. La propuesta, según ha informado el Ejecutivo regional, recorre una amplia variedad de lenguajes, temáticas y formatos, combinando producciones internacionales de primer nivel con títulos clave del teatro en español.

Entre los nombres anunciados figuran las actrices Malena Alterio e Isabelle Huppert, el cineasta Amos Gitai, el director Fernando León de Aranoa y la dramaturga Romina Paula, junto a otros creadores presentes en la programación.

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentan una temporada 2026 marcada por la escena europea e hispanoamericana. / Comunidad de Madrid

La temporada se inaugurará del 18 al 22 de febrero con Sombras, por supuesto, de Romina Paula, una pieza de tono íntimo centrada en la memoria, los vínculos personales y las emociones no expresadas. A comienzos de marzo, Amos Gitai presentará Golem los días 5, 6 y 7, con una reinterpretación contemporánea del mito que reflexiona sobre el progreso, la violencia y la catástrofe.

Teatro contemporáneo: ciencia, emociones y crítica social

La programación continuará del 18 al 21 de marzo con La curva del tiempo, de Martina Cabanas, una dramaturgia que entrelaza ciencia y ficción para abordar la fragilidad de las relaciones humanas.

A partir de ahí, Malena Alterio compartirá escenario con Carmen Ruiz en La vida extraordinaria, dirigida por Mariano Tenconi, del 26 de marzo al 19 de abril.

El creador suizo Christoph Marthaler regresará con The Summit los días 4 y 5 de abril, una propuesta con mirada crítica sobre la sociedad contemporánea. Y del 10 al 12 de abril, Isabelle Huppert protagonizará Berenice, dirigida por Romeo Castellucci, un monólogo que explora la soledad y las dinámicas del poder.

En la recta final de abril, Mario Banushi presentará Mami los días 24 y 25, centrada en la relación entre una madre y un hijo. También en esas fechas, Aline Kuppenheim llevará a escena Feos, una adaptación de una novela de Mario Benedetti sobre la exclusión, el deseo y la mirada del otro.

El clásico vuelve con Donnellan y Lope de Vega

El teatro clásico tendrá un peso específico en la temporada con Medea, de Declan Donnellan, del 30 de abril al 3 de mayo, en una lectura contemporánea de la tragedia de Eurípides. Y La dama boba, de Lope de Vega, podrá verse del 28 de mayo al 14 de junio.

La programación incluirá además Quien sea llega tarde, dirigida por Paco de la Zaranda, del 10 al 21 de junio, una pieza austera sobre el tiempo, la espera y la condición humana.

Y Fernando León de Aranoa adaptará al teatro su película Los lunes al sol, que se representará del 17 al 28 de junio, dentro de una temporada que apuesta por dialogar con el presente desde distintos lenguajes escénicos.