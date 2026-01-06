SUCESO EN MADRID
Los bomberos evacúan a 19 personas de una noria averiada en el parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz
La atracción se detuvo con tres cabinas a unos 35 metros de altura
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado esta tarde a 19 personas, entre ellas dos menores, que habían quedado atrapadas en tres cabinas de la noria del parque Mágicas Navidades, en Torrejón de Ardoz, tras detenerse la atracción.
Según la información facilitada por Emergencias Madrid, la noria quedó parada cuando los ocupantes se encontraban a unos 35 metros de altura, lo que les impedía bajar por sus propios medios.
Para completar la evacuación ha sido necesaria la intervención de cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y dos unidades de jefatura, que han realizado el rescate con autoescala.
Tras la intervención, todas las personas evacuadas han sido atendidas por medios sanitarios municipales y se encuentran en buen estado. "Ningún herido", sostienen desde 112 de la Comunidad de Madrid.
- El cinturón de Madrid aprieta: Torrejón, Parla y Fuenlabrada lideran el alza de la vivienda en el área metropolitana
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026
- El veredicto de la OCU: el mejor roscón de Reyes está en este supermercado de Alcalá y solo cuesta 9 euros
- Adiós a 'Gaspar el guapo' y críticas por un ‘Baltasar blanco’: las polémica alcanza a la cabalgata de Reyes de Madrid
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- El idioma y el requisito de la ESO limitan el acceso al taxi de conductores extranjeros en Madrid
- El histórico bar de Toledo que dice adiós tras más de medio siglo: 'Un hogar para muchos