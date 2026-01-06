Los bomberos evacúan a 19 personas de una noria averiada en el parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado esta tarde a 19 personas, entre ellas dos menores, que habían quedado atrapadas en tres cabinas de la noria del parque Mágicas Navidades, en Torrejón de Ardoz, tras detenerse la atracción.

Según la información facilitada por Emergencias Madrid, la noria quedó parada cuando los ocupantes se encontraban a unos 35 metros de altura, lo que les impedía bajar por sus propios medios.

Rescatadas 19 personas, dos menores, atrapadas en una noria en parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz. / Emergencias 112 Madrid

Para completar la evacuación ha sido necesaria la intervención de cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y dos unidades de jefatura, que han realizado el rescate con autoescala.

Tras la intervención, todas las personas evacuadas han sido atendidas por medios sanitarios municipales y se encuentran en buen estado. "Ningún herido", sostienen desde 112 de la Comunidad de Madrid.