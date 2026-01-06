Normalidad en los accesos a Madrid en el último día de la operación especial de tráfico, con tráfico lento en A-6

Los accesos por carretera a Madrid presentan en líneas generales fluidez circulatoria en el último día de la operación salida de tráfico con motivo de las navidades, con algo de tráfico lento en la A-6 (Madrid-A Coruña).

Con datos de las 15:30 horas, la normalidad circulatoria era la tónica general y únicamente la A-6 registraba tráfico lento a la altura de Puerta de Hierro en sentido entrada a la capital y la M-40, a altura de Arroyo del Fresno, en dirección a la M-607, según ha indicado a Europa Press un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde la DGT se espera que las principales complicaciones en las carreteras madrileñas se produzcan entre las 18:00 y las 21:00 horas de este martes.

El dispositivo especial de tráfico se activó el pasado día 19 de diciembre y se prolongará hasta la medianoche de este martes día 6. Durante el mismo, se han previsto más de 4,59 millones de desplazamientos.

Operación retorno de Navidad: más de 2.000 trenes circulan por la red ferroviaria española

Unos 2.230 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, de las tres empresas ferroviarias que operan en España (Renfe, Iryo y Ouigo) circularán por toda la red ferroviaria del país durante la Operación Retorno del puente de los Reyes Magos y de las fiestas de Navidad, los días 6 y 7 de enero), según datos de Adif.

Para este martes 6 de enero, día de los Reyes Magos, está programada la circulación de unos 1.000 trenes, mientras que el miércoles 7 será una de las jornadas con más circulaciones de todas las fiestas, con un total de 1.221 trenes.