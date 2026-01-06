Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería del NiñoCabalgata de Reyes MagosEmpleoVivienda en MadridGaspar y Baltasar
instagramlinkedin

VUELTA DE LA NAVIDAD

Normalidad en los accesos a Madrid en el último día de la operación especial de tráfico, con tráfico lento en A-6

Desde la DGT se espera que las principales complicaciones en las carreteras madrileñas se produzcan entre las 18:00 y las 21:00 horas de este martes.

La DGT alerta sobre esta acción habitual entre los conductores que te puede costar una buena multa

La DGT alerta sobre esta acción habitual entre los conductores que te puede costar una buena multa

EP

Madrid

Los accesos por carretera a Madrid presentan en líneas generales fluidez circulatoria en el último día de la operación salida de tráfico con motivo de las navidades, con algo de tráfico lento en la A-6 (Madrid-A Coruña).

Con datos de las 15:30 horas, la normalidad circulatoria era la tónica general y únicamente la A-6 registraba tráfico lento a la altura de Puerta de Hierro en sentido entrada a la capital y la M-40, a altura de Arroyo del Fresno, en dirección a la M-607, según ha indicado a Europa Press un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde la DGT se espera que las principales complicaciones en las carreteras madrileñas se produzcan entre las 18:00 y las 21:00 horas de este martes.

El dispositivo especial de tráfico se activó el pasado día 19 de diciembre y se prolongará hasta la medianoche de este martes día 6. Durante el mismo, se han previsto más de 4,59 millones de desplazamientos.

Operación retorno de Navidad: más de 2.000 trenes circulan por la red ferroviaria española

Unos 2.230 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, de las tres empresas ferroviarias que operan en España (Renfe, Iryo y Ouigo) circularán por toda la red ferroviaria del país durante la Operación Retorno del puente de los Reyes Magos y de las fiestas de Navidad, los días 6 y 7 de enero), según datos de Adif.

Para este martes 6 de enero, día de los Reyes Magos, está programada la circulación de unos 1.000 trenes, mientras que el miércoles 7 será una de las jornadas con más circulaciones de todas las fiestas, con un total de 1.221 trenes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cinturón de Madrid aprieta: Torrejón, Parla y Fuenlabrada lideran el alza de la vivienda en el área metropolitana
  2. Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
  3. El veredicto de la OCU: el mejor roscón de Reyes está en este supermercado de Alcalá y solo cuesta 9 euros
  4. A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
  5. Adiós a 'Gaspar el guapo' y críticas por un ‘Baltasar blanco’: las polémica alcanza a la cabalgata de Reyes de Madrid
  6. El idioma y el requisito de la ESO limitan el acceso al taxi de conductores extranjeros en Madrid
  7. Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026
  8. El histórico bar de Toledo que dice adiós tras más de medio siglo: 'Un hogar para muchos

Normalidad en los accesos a Madrid en el último día de la operación especial de tráfico, con tráfico lento en A-6

Normalidad en los accesos a Madrid en el último día de la operación especial de tráfico, con tráfico lento en A-6

Teatros del Canal presenta su temporada 2026: foco europeo e hispanoamericano y grandes nombres en cartel

Teatros del Canal presenta su temporada 2026: foco europeo e hispanoamericano y grandes nombres en cartel

Williams matiza sus críticas a la Supercopa: "No usé la palabra adecuada [mierda], pero no me arrepiento"

Williams matiza sus críticas a la Supercopa: "No usé la palabra adecuada [mierda], pero no me arrepiento"

Qatar puede coger el relevo de Arabia en la Supercopa de España

Qatar puede coger el relevo de Arabia en la Supercopa de España

Editores de Europa y América Latina exigen el fin de la persecución contra los medios en Venezuela

Editores de Europa y América Latina exigen el fin de la persecución contra los medios en Venezuela

El consumo de luz repunta en España pero sigue aún muy por debajo de los objetivos verdes del Gobierno

El consumo de luz repunta en España pero sigue aún muy por debajo de los objetivos verdes del Gobierno

Venezuela, un país gobernado por dos hermanos: ¿Tras el chavismo y el madurismo, llega el rodriguismo?

Venezuela, un país gobernado por dos hermanos: ¿Tras el chavismo y el madurismo, llega el rodriguismo?

Organizaciones de derechos humanos condenan los ataques de EEUU y piden que Maduro sea juzgado en Venezuela

Organizaciones de derechos humanos condenan los ataques de EEUU y piden que Maduro sea juzgado en Venezuela