Frío y heladas este miércoles en Madrid: mínimas de hasta -7º y aviso amarillo en la Sierra

El tiempo en la Comunidad de Madrid este miércoles continuará dominado por el frío, sin cambios relevantes en las temperaturas mínimas, que seguirán siendo negativas en toda la región y podrán alcanzar los -7 grados centígrados. En la Sierra, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado un aviso amarillo por temperaturas bajas y heladas hasta las 9.00 horas.

Según la previsión de la Aemet, las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, aunque en ningún caso llegarán a los 10 ºC, manteniendo una jornada plenamente invernal. El cielo estará nuboso en la Sierra y con intervalos nubosos en el resto de la Comunidad. A partir de la tarde, no se descartan brumas y bancos de niebla en zonas de montaña.

Durante las horas centrales del día se esperan lluvias débiles en la Sierra, con una cota de nieve en torno a los 500 metros, que irá subiendo progresivamente hasta situarse entre los 1.000 y 1.200 metros al final de la jornada.

Las heladas serán débiles de forma generalizada, aunque moderadas en la Sierra. El viento soplará flojo a moderado de componente oeste.

Temperaturas previstas en algunas localidades