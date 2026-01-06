Aviso amarillo la tarde de este martes en la Sierra por vientos de hasta 80 kilómetros por hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo para la tarde este martes en las zonas de la Sierra madrileña ante la previsión de vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

En concreto, el aviso estará activo hasta las 17.00 horas ante una previsión de rachas de viento que alcanzarán valores superiores a 80 km/h, con mayor probabilidad en cotas altas y zonas expuestas.

Además, la Aemet mantiene activo un aviso de nivel amarillo por frío para la madrugada de este miércoles en las zonas de la Sierra madrileña ante la previsión de temperaturas mínimas de hasta 6 grados bajo cero.

Hasta el miércoles

El aviso estará activo desde la medianoche hasta las 09.00 horas del miércoles, con riesgo bajo. Las previsiones apuntan a mínimas que alcanzarán los seis grados bajo cero en zonas de la Sierra.

La semana está marcada por la llegada de una masa de aire ártico que ha provocado un descenso de las temperaturas, con ligeras nevadas este lunes en la Sierra, el área metropolitana y la zona sur de la región.