Madrid tiene 7 de los diez distritos más caros de España

Epicentro del boom inmobiliario en 2025, la capital concentra 7 de los 10 distritos con el mayor precio de la vivienda de toda España, en un top 10 que completa Barcelona con los tres restantes. El dato, recogido por el último informe sobre mercados locales de Tinsa, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, confirma el peso dominante de Madrid en el mercado residencial de mayor precio y refleja, además, que el encarecimiento ya no se limita a los barrios considerados 'prime', sino que afecta también a los distritos tradicionalmente más asequibles.

Según el documento, el Barrio de Salamanca es el vecindario más caro del país, con 7.514 euros por metro cuadrado, por delante de Chamberí (6.850 €/m²) y Chamartín (6.327 €/m²). A continuación aparecen Centro (6.083 €/m²) y Retiro (5.888 €/m²). En sexta posición se cuela Sarrià–Sant Gervasi (Barcelona) con 5.646 €/m², y el listado se completa con Moncloa-Aravaca (5.157 €/m²) y Arganzuela (5.088 €/m²) —ambos en Madrid— y con Les Corts (4.987 €/m²) y Eixample (4.817 €/m²), en Barcelona.

Tabla con el ranking de distritos con mayor precio por metro cuadrado. / Datos: Tinsa

En total, se trata de siete distritos madrileños y tres barceloneses, con valores entre los 4.800 y los 7.500 €/m². De todos, Salamanca se lleva la palma: descontando la inflación, el informe afirma que ya supera en un 5% los máximos de la burbuja de 2007. Un hito que refuerza la idea de que el segmento más caro de Madrid no solo ha recuperado niveles previos a la gran crisis inmobiliaria, sino que ya los ha rebasado en términos reales.

También se ha ampliado el número de distritos donde el coste del metro cuadrado supera ya los 5000 euros mensuales, sumándose Arganzuela (5.088 €/m²) a Salamanca, Chamberí, Chamartín, Centro, Retiro y Moncloa-Aravaca. En el extremo opuesto se sitúan Usera (2.830 €/m²), Puente de Vallecas (2.637 €/m²) y Villaverde (2.487 €/m²), los únicos tres de los 21 distritos de la capital que se mantienen todavía por debajo de los 3.000 euros el metro cuadrado a cierre de 2025.

Tabla sobre el incremento interanual del precio de la vivienda en los distritos de Madrid. / Datos: Tinsa | Elaboración: EPE

No obstante, esta barrera podría verse superada en no mucho tiempo. En 2025, el mayor incremento interanual del precio de la vivienda corresponde a Usera (19,9%), seguido muy de cerca por Chamartín y Puente de Vallecas (ambos 18,6%); mientras que el aumento más moderado se ha registrado en Vicálvaro (8,5%), el único por debajo de la barrera del 10%; seguido por Arganzuela (+10,1%) y Barajas (12,6%).

Tal y como apunta Tinsa, la escalada de los precios está siendo también muy intensa en distritos tradicionalmente más asequibles, lo que apunta a una tensión residencial que ya no se limita a las zonas de mayor renta, sino que se extiende por toda la ciudad. Incluso se está desbordando cada vez más hacia el cinturón metropolitano de Madrid, varios de cuyos municipios han experimentado crecimientos de dos dígitos en el último año, liderados por Torrejón, Parla y Fuenlabrada.