Ola de frío
España, en alerta generalizada por frío, nieve y viento: Guadalajara, en nivel rojo por hasta -15 ºC, y Madrid, en amarillo
Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta son las únicas que se libran del temporal gélido
EFE
Casi toda España, menos Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta, está en alerta por frío, nevadas, vientos fuertes o fenómenos costeros a cuenta de la borrasca Francis y de sucesivos frentes, con seis regiones en aviso naranja por riesgo importante y la provincia de Guadalajara en rojo, por -15 ºC.
Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, partes de Aragón, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco están bajo alerta naranja por nevadas, temperaturas mínimas y vientos.
En concreto, puede acumularse un espesor de nieve de 10 centímetros en el centro y el valle de Villaverde, en Cantabria, donde se esperan copos en torno a 400-600 metros, y de 5 centímetros en el norte de Burgos y el condado de Treviño, y en la cuenca del Nervión y en la llanada alavesa, sobre 500 ó 600 metros.
Las parameras de Molina (Guadalajara) están hasta las nueve de la mañana de este martes en aviso rojo, que implica peligro extraordinario, por temperaturas mínimas de 15 grados bajo cero.
Temperaturas inferiores a 10 grados bajo cero se pueden registrar en el Pirineo oscense, Albarracín, Jiloca Gúdar y Maestrazgo (Teruel), en el Pirineo de Girona y en el de Lleida y en el valle de Arán, en todos con alerta naranja hasta las nueve de la mañana.
La zona del Ampurdán, en Girona, también tiene una alerta naranja por fenómenos costeros, con vientos de 60 a 75 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros (sin descartarse picos de ocho metros), así como la costa de Menorca, donde el viento soplará entre 55 y 70 kilómetros por hora y las olas podrían alcanzar los cinco metros.
En aviso amarillo por costeros están varias comunidades con costa, incluida Canarias y el resto de Baleares, así como Melilla.
Amarillo igualmente en otras áreas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Navarra, bien por nevadas o bien por bajas temperaturas, como los -6 grados que se prevén en Soria o en la serranía de Cuenca.
- El cinturón de Madrid aprieta: Torrejón, Parla y Fuenlabrada lideran el alza de la vivienda en el área metropolitana
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- El veredicto de la OCU: el mejor roscón de Reyes está en este supermercado de Alcalá y solo cuesta 9 euros
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- El idioma y el requisito de la ESO limitan el acceso al taxi de conductores extranjeros en Madrid
- Adiós a 'Gaspar el guapo' y críticas por un ‘Baltasar blanco’: las polémica alcanza a la cabalgata de Reyes de Madrid
- El histórico bar de Toledo que dice adiós tras más de medio siglo: 'Un hogar para muchos
- La Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid, en directo: última hora, cortes de tráfico y recorrido