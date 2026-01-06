DÍAS INHÁBILES
Calendario de festivos en Madrid 2026: todas las fechas y los mejores puentes para organizar vacaciones
Madrid suma festivos clave en abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre: todas las fechas y puentes para planificar escapadas y vacaciones en 2026
Si ya has tachado en el calendario el jueves 1 de enero y el martes 6 de enero, hay buenas noticias: Madrid 2026 todavía guarda varios festivos clave para alargar fines de semana, planear escapadas y ordenar tus vacaciones con tiempo. A continuación tienes todas las fechas (nacionales, autonómicas y locales en la ciudad de Madrid), ordenadas por meses.
Enero 2026
- Jueves 1 de enero – Año Nuevo (festivo nacional)
- Martes 6 de enero – Epifanía del Señor / Día de Reyes (festivo nacional)
Abril 2026 (Semana Santa)
- Jueves 2 de abril – Jueves Santo (festivo en la Comunidad de Madrid)
- Viernes 3 de abril – Viernes Santo (festivo nacional)
Mayo 2026 (mes clave)
- Viernes 1 de mayo – Fiesta del Trabajo (festivo nacional)
- Sábado 2 de mayo – Fiesta de la Comunidad de Madrid (festivo autonómico; cae en sábado)
- Viernes 15 de mayo – San Isidro Labrador (festivo local en la ciudad de Madrid)
Agosto 2026
- Sábado 15 de agosto – Asunción de la Virgen (festivo nacional; cae en sábado)
Octubre 2026
- Lunes 12 de octubre – Fiesta Nacional de España (festivo nacional)
Noviembre 2026
- Domingo 1 de noviembre – Todos los Santos (festivo nacional; cae en domingo)
- Lunes 2 de noviembre – Traslado de Todos los Santos (pasa al lunes)
- Lunes 9 de noviembre – Nuestra Señora de la Almudena (festivo local en la ciudad de Madrid)
Diciembre 2026
- Domingo 6 de diciembre – Día de la Constitución Española (festivo nacional; cae en domingo)
- Lunes 7 de diciembre – Traslado del Día de la Constitución (pasa al lunes)
- Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción (festivo nacional)
- Viernes 25 de diciembre – Navidad (festivo nacional)
Lo más destacado (para planificar rápido)
- Semana Santa: jueves 2 y viernes 3 de abril (dos días seguidos).
- Mayo: 1 de mayo (viernes) + San Isidro (viernes 15) en la ciudad de Madrid.
- Otoño: 12 de octubre cae en lunes (puente asegurado).
- Noviembre: Todos los Santos se traslada al lunes 2 y La Almudena es lunes 9 en Madrid capital.
- Diciembre: Constitución pasa al lunes 7 y el 8 es festivo: opción de “puentazo” si puedes pedir algún día libre.
