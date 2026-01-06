Calendario de festivos en Madrid 2026: todas las fechas y los mejores puentes para organizar vacaciones

Si ya has tachado en el calendario el jueves 1 de enero y el martes 6 de enero, hay buenas noticias: Madrid 2026 todavía guarda varios festivos clave para alargar fines de semana, planear escapadas y ordenar tus vacaciones con tiempo. A continuación tienes todas las fechas (nacionales, autonómicas y locales en la ciudad de Madrid), ordenadas por meses.

Enero 2026

Jueves 1 de enero – Año Nuevo (festivo nacional)

– Año Nuevo (festivo nacional) Martes 6 de enero – Epifanía del Señor / Día de Reyes (festivo nacional)

Abril 2026 (Semana Santa)

Jueves 2 de abril – Jueves Santo (festivo en la Comunidad de Madrid)

– Jueves Santo (festivo en la Comunidad de Madrid) Viernes 3 de abril – Viernes Santo (festivo nacional)

Mayo 2026 (mes clave)

Viernes 1 de mayo – Fiesta del Trabajo (festivo nacional)

– Fiesta del Trabajo (festivo nacional) Sábado 2 de mayo – Fiesta de la Comunidad de Madrid (festivo autonómico; cae en sábado)

– Fiesta de la Comunidad de Madrid (festivo autonómico; cae en sábado) Viernes 15 de mayo – San Isidro Labrador (festivo local en la ciudad de Madrid)

Agosto 2026

Sábado 15 de agosto – Asunción de la Virgen (festivo nacional; cae en sábado)

Octubre 2026

Lunes 12 de octubre – Fiesta Nacional de España (festivo nacional)

Noviembre 2026

Domingo 1 de noviembre – Todos los Santos (festivo nacional; cae en domingo)

– Todos los Santos (festivo nacional; cae en domingo) Lunes 2 de noviembre – Traslado de Todos los Santos (pasa al lunes)

– Traslado de Todos los Santos (pasa al lunes) Lunes 9 de noviembre – Nuestra Señora de la Almudena (festivo local en la ciudad de Madrid)

Diciembre 2026

Domingo 6 de diciembre – Día de la Constitución Española (festivo nacional; cae en domingo)

– Día de la Constitución Española (festivo nacional; cae en domingo) Lunes 7 de diciembre – Traslado del Día de la Constitución (pasa al lunes)

– Traslado del Día de la Constitución (pasa al lunes) Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción (festivo nacional)

– Inmaculada Concepción (festivo nacional) Viernes 25 de diciembre – Navidad (festivo nacional)