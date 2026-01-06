Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario de festivos en Madrid 2026: todas las fechas y los mejores puentes para organizar vacaciones

Madrid suma festivos clave en abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre: todas las fechas y puentes para planificar escapadas y vacaciones en 2026

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Si ya has tachado en el calendario el jueves 1 de enero y el martes 6 de enero, hay buenas noticias: Madrid 2026 todavía guarda varios festivos clave para alargar fines de semana, planear escapadas y ordenar tus vacaciones con tiempo. A continuación tienes todas las fechas (nacionales, autonómicas y locales en la ciudad de Madrid), ordenadas por meses.

Enero 2026

  • Jueves 1 de enero – Año Nuevo (festivo nacional)
  • Martes 6 de enero – Epifanía del Señor / Día de Reyes (festivo nacional)

Abril 2026 (Semana Santa)

  • Jueves 2 de abril – Jueves Santo (festivo en la Comunidad de Madrid)
  • Viernes 3 de abril – Viernes Santo (festivo nacional)

Mayo 2026 (mes clave)

  • Viernes 1 de mayo – Fiesta del Trabajo (festivo nacional)
  • Sábado 2 de mayo – Fiesta de la Comunidad de Madrid (festivo autonómico; cae en sábado)
  • Viernes 15 de mayo – San Isidro Labrador (festivo local en la ciudad de Madrid)

Agosto 2026

  • Sábado 15 de agosto – Asunción de la Virgen (festivo nacional; cae en sábado)

Octubre 2026

  • Lunes 12 de octubre – Fiesta Nacional de España (festivo nacional)

Noviembre 2026

  • Domingo 1 de noviembre – Todos los Santos (festivo nacional; cae en domingo)
  • Lunes 2 de noviembre – Traslado de Todos los Santos (pasa al lunes)
  • Lunes 9 de noviembre – Nuestra Señora de la Almudena (festivo local en la ciudad de Madrid)

Diciembre 2026

  • Domingo 6 de diciembre – Día de la Constitución Española (festivo nacional; cae en domingo)
  • Lunes 7 de diciembre – Traslado del Día de la Constitución (pasa al lunes)
  • Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción (festivo nacional)
  • Viernes 25 de diciembre – Navidad (festivo nacional)

Lo más destacado (para planificar rápido)
  • Semana Santa: jueves 2 y viernes 3 de abril (dos días seguidos).
  • Mayo: 1 de mayo (viernes) + San Isidro (viernes 15) en la ciudad de Madrid.
  • Otoño: 12 de octubre cae en lunes (puente asegurado).
  • Noviembre: Todos los Santos se traslada al lunes 2 y La Almudena es lunes 9 en Madrid capital.
  • Diciembre: Constitución pasa al lunes 7 y el 8 es festivo: opción de “puentazo” si puedes pedir algún día libre.

