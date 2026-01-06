El 06.703, primer premio del sorteo del Niño: Madrid, Alcalá, Parla, San Lorenzo de El Escorial y El Álamo, entre las 50 ciudades agraciadas

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 06703.

Este número ha estado muy repartido y se ha vendido en Madrid Barcelona, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, así como en numerosas localidades del país, entre ellas, Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024.

Ocho administraciones en Madrid

Entre la cincuentena de municios agraciados con el Gordo, una veintena en la Comunidad Valenciana, empezando por Paiporta, que aún arrastra las secuelas de la dana de 2024. En la Comunidad de Madrid, ha sido vendido en la capital y en Alcalá de Henares, Parla, San Lorenzo de El Escorial y El Álamo. Cantabria ha sido la única comunidad de España en la que el Gordo ha pasado de largo. Tampoco ha dejado nada en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En la capital, el número se ha vendido en las administraciones 375 (calle Fuencarral, 143); 425 (calle Juan Ramón Jiménez, 24); 427 (intercambiador de Plaza de Castilla); y en la expendeduría 666 (calle San Gerardo, 26). Igualmente se han vendido décimos en Alcalá de Henares (avenida Reyes Católicos, 48); El Álamo (calle Soledad, 6); Parla (calle Cuba, 5); y San Lorenzo del Escorial (calle del Rey, 22).

El segundo premio, vendido en la calle Arenal y Aranjuez

El segundo premio, el 45.875, agraciado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo), también ha repartido millones en la región, concretamente en la capital (administración 150, en la céntrica calle Arenal) y en Aranjuez (calle Abastos, 130).

También ha caído en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), y Barcelona.

El tercer premio, el 32615, se ha consignado en la administración número 11 de Burgos y en la número 28, ubicada en un centro comercial de Alcampo de Granada.