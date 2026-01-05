Últimas horas en Doña Manolita para El Niño: colas en el centro de Madrid antes del sorteo del 6 de enero

Los madrileños vuelven a confiar en la suerte de la tradicional administración de loterías Doña Manolita, en la calle del Carmen, y apuran este lunes para comprar los últimos décimos del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, que se celebra este martes, 6 de enero, día de Reyes.

Situada a un paso de la Puerta del Sol, Doña Manolita es una de las administraciones más conocidas de España por la cantidad de premios repartidos a lo largo de su historia, con más de un siglo de trayectoria y más de 80 ocasiones en las que ha vendido el Gordo. En el último Sorteo de Navidad, repartió cuatro de los 13 grandes premios, aunque ninguno correspondió al primer premio.

A pocas horas del cierre —a las 21.00—, ciudadanos y turistas volvían a formar cola para buscar una segunda oportunidad tras un sorteo de Navidad sin suerte. Algunos aseguraban, eso sí, que este lunes la fila avanzaba con más rapidez.

"Se trata de venir aquí, donde tocan los premios", explicaba un hombre que llevaba más de 20 minutos esperando para comprar dos décimos con los que probar fortuna en el sorteo de este martes.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Bosco Castillejo, trabajador de la administración, señaló que se espera una importante afluencia hasta la hora de cierre, con unas ventas que, por el momento, van en la misma línea que el año pasado. Según explicó, mucha gente aprovecha cuando va a cobrar el reintegro del Sorteo de Navidad para comprar otro décimo de El Niño. "Antes del día 22 --sorteo de Navidad-- vienen y compran pero a partir del 23 casi todo es de 'venga, cámbialo, cámbialo, a ver si tengo la segunda oportunidad para el sorteo del Niño'", indicó.

Es lo que hacía una mujer que aguardaba en la cola y que aprovechó una espera de diez minutos para comprar tres décimos para ella y sus hijos. "En Nochebuena no me tocó nada, solo un reintegro de 5 euros de Santa Gema y se lo he dejado a ella. Y pensé, en El Niño tampoco, que no llevo nada. Como he venido a comprar bacalao, he visto que no hay gente, pues me voy a comprar tres números. Uno para mi hijo, otro para mi hija y otro para mí", relató.

También un joven esperaba con un amigo para "repetir" suerte tras haber logrado un "dinerillo" en Navidad, "entre 500 y 1.000 euros" con un solo décimo. "A ver si toca algo" esta vez, confiaban.

Terminaciones más buscadas y datos del sorteo

Sobre las preferencias, en la administración explicaron que se han agotado los décimos terminados en 25, por la superstición ligada al año. También han volado los que acaban en 5 —que ha salido 12 veces, la última en 2022— y en 7, agraciado en 14 ocasiones (la última en 2015). La estadística, en cambio, apunta a que el 0 es la terminación más repetida del primer premio de El Niño, al haber aparecido en 22 ocasiones, la última en 2021.

En cuanto al reparto territorial histórico del primer premio, Madrid es el lugar donde más veces ha recaído (43), seguida de Barcelona (38), Bilbao (18), Valencia (16), Sevilla (11) y San Sebastián (9). En 2025, el primer premio fue el 78.908 y cayó en León.

El Niño 2026: 770 millones en premios y 200.000 euros al décimo del primero

El Sorteo Extraordinario de El Niño 2026 repartirá este martes 6 de enero un total de 770 millones de euros en premios. El primer premio está dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

Según Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el sorteo se celebrará a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de LAE, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70 %, es decir, 770 millones. Además del primer premio, destacan el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. El sorteo también incluye, entre otros, 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 premios de 400 euros.