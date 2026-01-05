Los roscones que marcan la Navidad en Madrid 2025: solidarios, clásicos de 1931 y ediciones de matcha, 'cheesecake' y chocolate

Madrid ya huele a azahar, fruta confitada y masa madre. Y, aunque el Roscón de Reyes sigue siendo el rey indiscutible de las fiestas, este año llega con una mezcla deliciosa de tradición, creatividad y colaboraciones que lo convierten en el plan perfecto: para la sobremesa familiar, para llevar a la oficina o para regalar. En esta guía reunimos los roscones más apetecibles de la temporada —desde un clásico madrileño con impacto social real hasta versiones que coquetean con el matcha, la tarta de queso o el chocolate más icónico—, con direcciones y claves para elegir el tuyo.

Rodilla x Fundación A LA PAR (Corazones de roscón)

Hay un dulce que, además de Navidad, sabe a algo mejor: inclusión y oportunidades. Vuelven los 'Corazones de roscón' de Rodilla y Fundación A LA PAR: pequeños roscones individuales, artesanos y rellenos de nata, elaborados a partir del corazón del roscón tradicional. Son ideales para compartir —y también para quedar bien con poco esfuerzo—, pero su gran valor está en el impacto: se venden en las dos franquicias de Rodilla gestionadas por personas con discapacidad intelectual, en las calles madrileñas Arturo Soria, 166 y Caleruega, 39. También, en el resto de locales Rodilla. Cuestan 7,50 euros y todos los beneficios se destinan íntegramente al Programa de Préstamo de Portátiles y Tablets de Fundación A LA PAR, que renueva dispositivos cada año para que alumnos de familias vulnerables no se queden atrás por falta de recursos tecnológicos.

La Fundación A LA PAR y Rodilla colaboran un año más en la venta de ‘Corazones de Roscón’, pequeños roscones de Reyes individuales, artesanos, rellenos de nata y elaborados por una causa solidaria. / Cedida

Mallorca: los roscones de 1931 (clásico, nata y trufa) y delivery a casa

Si eres de los que buscan el roscón "de toda la vida" con una ejecución impecable, Mallorca vuelve con sus roscones navideños clásico, de nata y de trufa, manteniendo la receta original de 1931. La cuarta generación conserva un proceso delicado que requiere fermentaciones de 48 horas a baja temperatura y una selección minuciosa de ingredientes para lograr texturas suaves y sabores equilibrados desde 22, 50 euros. Además, ofrecen la posibilidad de recibirlos en casa gracias a su servicio de delivery. Novedad regalo: los roscones se incorporan a Regala Momentos, la selección renovada de regalos de Mallorca, con un Pack Roscón que incluye taza personalizada, botella de chocolate a la francesa y el roscón clásico o de nata. Un regalo muy "Navidad en bata", que siempre triunfa.

Mágicas navidades junto a los roscones de Mallorca. / Pastelería Mallorca

'Not Another Roscón': verde matcha y dorado

La tradición también se pone guapa. Pantene y Maison Matcha lanzan Not Another Roscón, una reinterpretación navideña que conecta el universo beauty con el gastronómico. La alianza nace de la relación natural entre ambas marcas a través de Violeta Mangriñán, embajadora de Pantene y fundadora de la cafetería madrileña Maison Matcha, y se materializa en un roscón de edición especial con relleno de matcha (sello del local) y una estética dorada inspirada en uno de los colores icónicos de Pantene.

Pantene y Maison Matcha lanzan Not Another Roscón, una reinterpretación navideña que conecta la belleza con la gastronomía. / Cedida

Turris x Chocolatería San Ginés: mini roscón con mousse de chocolate

Si tu debilidad es el chocolate (y más si huele a Madrid), la colaboración entre Turris y la Chocolatería San Ginés es de las que se piden "solo para probar" y luego desaparecen en tres bocados. El resultado es un mini roscón de Turris relleno de mousse de chocolate de San Ginés, combinando textura esponjosa y cremosidad intensa. Se elaboran con masa madre e ingredientes de gran calidad: masa tipo brioche tierna y aromática, enriquecida con agua de azahar, miel y aceite de oliva, coronada con mermelada de naranja, almendras y naranja natural confitada. Un homenaje doble: al roscón y al chocolate con historia. Hay dos opciones para elegir: el roscón relleno de nata, pensado para los más golosos, por 24,95 euros; y el roscón tradicional sin relleno, para los puristas, por 21,95 euros.

Turris x Chocolatería San Ginés: mini roscón con mousse de chocolate. / Cedida

Pan Delirio y su Roscón de Reyes: tradición madrileña, masa madre y… un libro para regalar

Cumplido su séptimo aniversario, PAN.DELIRIO afronta la Navidad en su punto más álgido con el dulce que lo convirtió en imprescindible en Madrid: un Roscón de Reyes que, según la familia Cocheteux, "por él empezó todo" y que sigue defendiendo la artesanía sin atajos, como se hacía hace décadas, sin conservantes ni aditivos modernos y con el mismo mimo que en casa. Su Roscón Delirio se elabora durante tres días, con masa madre y fermentaciones lentas, cuidando temperaturas y tiempos para lograr una miga tierna y perfumada, un levado perfecto y ese dorado de horno tan reconocible antes de coronarlo con fruta escarchada, azúcar y almendra natural. La receta de este obrador madrileño presume de materias primas de primera: harinas certificadas sin aditivos, mantequilla artesana, leche, huevos, agua de azahar, miel ECO cruda de azahar, sal y ralladuras frescas de naranja y limón, un conjunto que explica por qué sus clientes lo buscan incluso más allá del 6 de enero; y, para rematar la temporada, el obrador lo celebra con su primer libro, donde comparten su historia y una selección de recetas —incluida la masa del roscón—, perfecto como regalo navideño. Con un precio de 25 euros (1/2 kg) y 45 euros (1 kg).

Pan.Delirio y su Roscón de Reyes. / Cedida

Ikigai Velázquez reinventa el Roscón de Reyes: alma japonesa y toffee de miso

En Ikigai Velázquez, el chef Yong Wu Nagahira firma una versión que mira a España con cariño, pero se deja atravesar por sus grandes influencias japonesas y francesas: un roscón de inspiración nipona con relleno de toffee de miso, producido en una edición especial de solo un centenar de unidades, a 28 euros cada una. Este roscón se elabora diariamente bajo pedido, y además puede disfrutarse como postre en el restaurante, una forma redonda (y muy golosa) de cerrar una comida japonesa con un guiño directo a nuestras fiestas. La base respeta el placer esencial del roscón: un brioche ligero, esponjoso y aromático. Pero el giro llega dentro: nata con toffee de miso, inspirado en el caramelo salado clásico de la pastelería francesa. Aquí, en lugar de la sal habitual, Nagahira incorpora miso, ingrediente fundamental de la cocina japonesa, que suma un punto salino más fino y, sobre todo, un umami profundo que engancha sin hacerse pesado. La intención, como explica el propio chef, es mantener la elegancia del caramelo francés y empujarla hacia un registro más asiático, sorprendente y muy "de seguir comiendo".

Ikigai Velázquez reinventa el Roscón de Reyes: alma japonesa y toffee de miso. / Cedida

'Cheesecake Edition' by John Torres: roscón y tarta de queso

La mezcla "imposible", a priori, que tiene todo el sentido. TATEL Madrid presenta el Roscón TATEL–Cheesecake Edition by John Torres, una colaboración con el maestro pastelero John Torres, reconocido por elaborar uno de los roscones artesanales más celebrados de Madrid. Mantiene el ADN del roscón clásico: masa ligera, aireada y aromática, fermentaciones lentas y técnicas tradicionales que realzan la pureza de los ingredientes. Se usan ingredientes muy cuidados (vainilla ecológica de Francia, harinas seleccionadas, ralladuras de naranja y limón nacionales a diario, huevos frescos y mantequilla de alta calidad). Se decora con azúcar perlado y almendra tostada crujiente. Y el giro contemporáneo llega con el relleno: la tarta de queso de TATEL, cremosa y equilibrada, integrada de forma natural con la masa del roscón.

El Roscón de Reyes de Tatel. / Cedida

Viena La Baguette en Leganés

En Leganés hay un roscón con alma. El Roscón de Reyes de Viena La Baguette ubicado en el municipio de Leganés es natural y tradicional y está elaborado con harinas limpias, sin aditivos, con alta cantidad de proteína, masa madre y la mejor agua de azahar. Y un año más, llega relleno de novedades gracias a la creatividad de Maca Fernández, quinta generación de la firma centenaria junto a su hermano Fran. Si el año pasado sorprendió con un relleno de caramelos de violeta, este año su propuesta más especial también sabe a tarta de queso. Se mantienen sus tres clásicos: tradicional sin relleno, nata y trufa. Todos con una textura súper esponjosa, aroma perfecto de azahar y una corona adictiva de almendras, azúcar y naranja confitada.

Roscón de Reyes de Viena La Baguette. / Cedida

Madreamiga: el roscón que hizo escuela (y ahora también versión pistacho)

Hay obradores que, cuando hacen roscón, hacen temporada. Madreamiga ha convertido su Roscón de Reyes en una referencia imprescindible por una razón muy clara: calidad de ingredientes y proceso cuidado al detalle. Su historia tiene un momento clave cuando decidieron prescindir de las frutas industriales de colores y apostar por confitar su propia fruta, dejando el roscón solo con su naranja confitada. Diferente, fresco, tierno y con una naranja que nadie deja en el plato. La receta se mantiene fiel: huevos camperos gallegos, harinas gallegas molidas a la piedra, aceite de oliva virgen de Jaén, masa madre, cítricos rallados a mano, líquido de sus naranjas confitadas, almendra marcona y agua de azahar de Luca de Tena. Elaborarlo implica más de 24 horas de trabajo y un reposo largo en frío para lograr esa miga ligera y aromática. Como novedad este año suma una versión roscón de pistacho, con pistacho completamente nacional, relleno de crema suave de pistacho y chocolate blanco. Para quienes quieren un roscón de autor sin renunciar a la esencia.

Roscón de pistacho de Madreamiga. / Cedida

Clara P. Villalón x Supernormal: el roscón nube

Para quienes disfrutan de las piezas limitadas y de reservar con tiempo, llega el roscón creado por la experta en gastronomía Clara P. Villalón en colaboración con Supernormal. Un dulce aromático, esponjoso, "como una nube", con ingredientes ecológicos y locales, larga fermentación y sabor a naranja. Está disponible solo bajo reserva, con una producción limitada a 300 unidades. Cada roscón incluye además una sorpresa artesanal: un imán cerámico pintado a mano, un detalle bonito de esos que se dejan una huella bonita en el corazón.

Y para cerrar la ruta con un broche doble —de los que huelen a Navidad y a vitrina bonita—, si lo tuyo es el toque francés con brillo propio, Maison Kayser firma el dulce más "perlado" de la temporada: un roscón desde 21 euros con masa dulce, flor de azahar, cáscara de naranja, almendras y azúcar perlado, rematado con un interior que se sale del guion clásico: praliné roses con nata, una combinación cremosa y golosa que enamora a cualquiera que se declare amante del dulce.

Roscón clasico con nata de Maison Kayser. / Cedida

Y para cerrar la ruta con un nombre propio que cada diciembre reaparece en todas las conversaciones golosas, Balbisiana —conocida por muchos como la reina de los roscones y los dulces navideños— vuelve a firmar uno de esos imprescindibles que no necesitan fuegos artificiales para triunfar: un roscón de masa dulce donde mandan la miel, el azahar y la mantequilla, con una miga tierna y un perfume limpio que engancha desde el primer bocado. En la misma línea de elegancia sencilla, Cristina Oria se reafirma como apuesta segura para quienes buscan un roscón honesto y bien hecho: aquí la magia está en la calidad de los ingredientes y en esa sensación de tradición cuidada que convierte cada rebanada en un pequeño ritual de Navidad.