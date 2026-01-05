Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÚSICA

Romeo Santos y Prince Royce actuarán en Madrid en julio con su gira conjunta 'Mejor Tarde Que Nunca'

El tour europeo de presentación de su disco compartido, Mejor Tarde Que Nunca, incluye paradas en Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades entre junio y agosto

Romeo Santos y Prince Royce protagonizaron una noche llena de bachata en el Madison Square Garden.

Romeo Santos y Prince Royce protagonizaron una noche llena de bachata en el Madison Square Garden. / Ernie Rodriguez | Cortesía

Paula Correa

Europa Press

Madrid

Romeo Santos y Prince Royce han anunciado una gira conjunta por España en el marco del tour europeo con el que presentarán su disco compartido, Mejor Tarde Que Nunca. El recorrido arrancará el 25 de junio en Sevilla y continuará por varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, hasta principios de agosto, además de incluir paradas en otras capitales europeas.

Cartel de la gira europea de Romeo Santos y Prince Royce.

Cartel de la gira europea de Romeo Santos y Prince Royce. / SFX EVENTS

La promotora ha informado de que las entradas ya están disponibles en preventa para Madrid y Barcelona. Para el resto de ciudades españolas, la venta anticipada se activará el jueves 8 a las 12:00 horas, mientras que la venta general para todas las fechas comenzará ese mismo día a las 17:00 horas a través de baila.fm.

Fechas de la gira en España

El calendario comunicado incluye las siguientes citas:

  • Sevilla: 25 de junio
  • Fuengirola: 26 de junio
  • Zaragoza: 3 de julio
  • Pamplona: 4 de julio
  • Barcelona: 11 de julio
  • Murcia: 23 de julio
  • Valencia: 24 de julio
  • Madrid: 25 de julio
  • A Coruña: 30 de julio
  • Tenerife: 1 de agosto
  • Santander: 2 de agosto

Además de las fechas en España, la gira también pasará por Nápoles, Milán, Londres, París, Colonia y La Haya, dentro del tramo europeo de presentación del álbum conjunto.

Repertorio: temas del disco y grandes éxitos

En el repertorio figuran bachatas de Mejor Tarde Que Nunca, como ‘Dardos’, ‘Celeste’ o ‘Lokita Por Mí’. Según la promotora, también sonarán los éxitos que han marcado sus carreras individuales y que “han llevado la bachata a una dimensión global”, con una puesta en escena diseñada específicamente para esta gira.

