HELADAS
Unos Reyes bajo cero: la Comunidad de Madrid activa el nivel de alto riesgo por la ola frío
Desde Dirección General de Salud Pública dan consejos para evitar problemas de salud en estos días helados
Una ola de frío azota con fuerza la Comunidad de Madrid, con mínimas por debajo de los 0 grados centígrados en este lunes 5 de enero, día de Reyes. La climatología adversa ha hecho que la Dirección General de Salud Pública haya tenido que activado el nivel 2 de alto riesgo por frío en la región de cara a los tres próximos días.
Desde la Comunidad recuerdan que el frío agrava las enfermedades que afectan al corazón y a los pulmones, y favorece los resfriados, las infecciones bronquiales y la gripe, entre otras. Las personas mayores son particularmente vulnerables a los efectos del frío, así como los que padecen dolencias crónicas (cardíacas, respiratorias, etc.), los bebés y las personas sin hogar o con privaciones económicas.
Por ello, recomiendan mantener encendida en casa una fuente de calor, cerrando bien puertas y ventanas y dejando pasar el sol lo máximo posible. No obstante, hay que tener precaución con estufas de leña y gas para evitar incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono.
Hay que abrigarse adecuadamente, mejor con varias capas de ropa, y asegurarse de tener suficiente comida y sus medicamentos en la vivienda. También aconsejan evitar estar quieto mucho tiempo, pues la actividad física combate el frío y beneficia la salud. Se debe evitar beber alcohol porque aunque al principio produce calor, después puede llegar a provocar hipotermia.
Asimismo, recomiendan, entre otras medidas, estar siempre bien informado de las previsiones meteorológicas antes de salir de casa y extremar la precaución para evitar caídas cuando se producen heladas en la calle.
Mínimas bajo cero
Está previsto que la ola de frío se prolongue al menos durante los próximos tres días. Esta madrugada se han registrado mínimas de -0,5ºC, que van a ir a peor.
Así, este martes día 6 se prevén temperaturas mínimas de -2,3º, que subirán hasta -1,9º de cara al miércoles y conseguirán rebasar la barrera de temperaturas positivas el jueves, con 0,3º, según el Boletín de Olas de Frío publicado este lunes.
Este boletín recoge la evolución de temperaturas mínimas previstas para los tres próximos días elaborada a partir de la media de las temperaturas de los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
