El Real Madrid - Maccabi Tel Aviv de Euroliga se jugará a puerta cerrada por motivos de seguridad

El partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv, previsto para este jueves a las 20:45 horas en el Movistar Arena, se jugará finalmente a puerta cerrada por motivos de seguridad, según ha anunciado la Delegación de Gobierno de Madrid. La celebración encuentro será sin público tras ser catalogado como de "alto riesgo", tal y como ocurrirá este martes en Barcelona con el mismo equipo israelí, que se enfrenta a los culés en el Palau Blaugrana de la ciudad condal.

La Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recibido ya información de varias concentraciones de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en las inmediaciones del pabellón para el mismo jueves, a la hora en la que se disputa el partido. Por tanto, la decisión de jugar a puerta cerrada busca garantizar la seguridad del encuentro y también el derecho de manifestación.

Francisco Martín, delegado de Gobierno, ha encabezado este lunes una reunión de seguridad con representantes de los cuerpos de seguridad, así como del propio Real Madrid y del recinto Movistar Arena para abordar la seguridad en torno al evento y garantizar que se celebre con plenas garantías.

"Por motivos de seguridad el partido se disputará sin público. El Real Madrid ha atendido la recomendación realizada por la Policía Nacional en este sentido y, por tanto, el partido de la Euroliga contra el Maccabi de Tel Aviv se celebrará a puerta cerrada", ha manifestado Martín. Además, ha trasladado su "agradecimiento" no solo al club blanco sino también a los responsables del Movistar Arena por su "disposición y responsabilidad", destacando en este punto su colaboración para trabajar "de forma coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en favor de la seguridad".

"Va a haber un importante despliegue por parte de la Policía Nacional, un dispositivo de seguridad que hemos analizado en detalle en esta reunión y que va a significar que tendremos un dispositivo de seguridad para un partido de baloncesto de alto riesgo que será equivalente al que se despliega para un partido de fútbol de alto riesgo", ha dicho. El operativo será "muy importante" e incluirá a la UIP, medios aéreos, guías caninos y "todos los recursos de la Policía Nacional" que sean precisos.

Se repite la situación en el baloncesto

Al atender la recomendación de la Policía Nacional, el Real Madrid sigue la estela de los otros clubes de baloncesto que han disputado partidos de competición continental contra equipos israelíes esta temporada, que se han producido siempre a puerta cerrada. El propio Maccabi Tel Aviv jugará sin público este martes contra el FC Barcelona, en el Palau Blaugrana.

Previamente, se disputaron a puerta cerrada los encuentros La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya (Basketball Champions League, 14 de octubre); Valencia-Hapoel Tel Aviv (Euroliga, 15 de octubre); Baxi Manresa-Hapoel Jerusalén (Eurocup, 15 de octubre); y Joventut Badalona-Hapoel Holon (Basketball Champions League, 19 de noviembre).

Fuera de España hay distintos criterios a la hora de recibir a los equipos israelíes, pero, al menos en lo que a la Euroliga respecta, la mayoría están organizando sus partidos con público en las gradas. En las últimas dos semanas, sin ir más lejos, el Maccabi Tel Aviv ha jugado ante aforos completos en Múnich (Alemania) y Belgrado.

Devolución del importe de las entradas

En un comunicado, el Real Madrid de baloncesto ha explicado que el importe de las entradas que se hayan adquirido para este partido será devuelto de manera inmediata y automática, sin que deba ser reclamado por el comprador.

En el caso de los abonos regulares, el importe correspondiente se compensará en la renovación de la próxima temporada.