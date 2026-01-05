Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DÍA DE REYES

Mocedades y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid llenan el Teatro Real en el Concierto de Reyes

Toda la recaudación de esta cita benéfica de la programación navideña del Ayuntamiento se destina a la Fundación Adopta Un Abuelo

Paula Correa

Madrid

Mocedades y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, bajo la dirección del maestro Jan Cober, han llenado este lunes, 5 de enero de 2026, el Teatro Real en el tradicional Concierto de Reyes. Al evento ha asistido la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, la formación ha vuelto a demostrar sobre el escenario "por qué es una de las más queridas de la música española", en un concierto en el que el público ha podido disfrutar de un recorrido por sus grandes éxitos.

El repertorio ha reunido canciones que han acompañado durante más de cinco décadas a varias generaciones y que consolidan a Mocedades como referente de las armonías vocales y de la memoria musical colectiva.

Un concierto benéfico dentro de la programación navideña

El Concierto de Reyes, incluido en la programación navideña del Ayuntamiento de Madrid, mantiene su carácter solidario: toda la recaudación se destina a la Fundación Adopta Un Abuelo, entidad dedicada al acompañamiento de las personas mayores, con iniciativas orientadas a conectar generaciones y dignificar la vejez.

TEMAS

