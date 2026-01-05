Así sería el Metro de Madrid si se ampliara "a lo grande": el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026

Un documento difundido en PDF —rotulado como "plano no oficial" y fechado en enero de 2026 (octava edición)— está circulando estos días en redes con una promesa tentadora: dibujar un Madrid con más Metro, más Cercanías y una tarifa unificada por zonas. Sobre el papel, la propuesta plantea nuevas líneas, prolongaciones y servicios pensados oara conectar con rapidez barrios consolidados y futuros desarrollos urbanísticos. En la práctica, el propio autor (@Nick99P) advierte que no hay detrás estudios de demanda ni análisis de viabilidad técnica o económica.

La idea es sencilla y, por eso, viral: "¿Y si la red se construyera como a muchos usuarios les gustaría que fuera?", se preguntan los usuarios en X (antes Twitter). El archivo incluye mapas de Metro y Metro Ligero, Cercanías Madrid e incluso un apartado para Cercanías Asturias. En el caso madrileño, el documento acompaña los trazados con un esquema de "tarifa unificada" que introduce una "zona 0" —ya existente en Cercanías— y fija un billete sencillo de 1,5 euros para 1 o 2 zonas, subiendo 0,5 euros por cada zona adicional. Los abonos seguirían una lógica similar.

Nueva propuesta: de nuevas circulares a conexiones directas

El plano más llamativo es el de Metro. En su simbología y en el propio pie se recalca que no es un mapa institucional. De hecho, aparece explícitamente como "plano no oficial" y está editado por un usuario que firma con nombre y alias en redes. A partir de ahí, el documento despliega un menú de ampliaciones numeradas (hasta 17 actuaciones) que van desde prolongaciones concretas hasta conceptos de red completos, como una línea circular exterior.

Entre esas actuaciones aparecen ideas como:

Una "Circular Exterior" (planteada como línea 13), que funcionaría como un segundo anillo para descongestionar transbordos del centro.

(planteada como línea 13), que funcionaría como un segundo anillo para descongestionar transbordos del centro. Nuevas conexiones entre grandes nodos (por ejemplo, ejes que acercan el norte y el sureste o que refuerzan el oeste).

entre grandes nodos (por ejemplo, ejes que acercan el norte y el sureste o que refuerzan el oeste). Extensiones que aterrizan en nuevos desarrollos urbanos (Valdecarros, Berrocales, El Cañaveral) o conectan áreas periféricas entre sí sin pasar por el centro.

El mapa de Cercanías Madrid, por su parte, se presenta como una red más densa en el área metropolitana, con líneas ya conocidas y propuestas que, en el esquema, se rematan con servicios tipo CIVIS (semidirectos) y refuerzos de conectividad.

Todo ello se apoya en dos criterios que el propio autor explica: pasar por zonas con "alta demanda potencial" (estimada por población) y unir en el menor tiempo posible núcleos ya consolidados con áreas previstas para crecer.

Qué hay de verdad y qué es deseo: la comparación en detalle

El choque llega cuando se coloca el PDF al lado del mapa oficial del Metro de Madrid vigente a enero de 2026. La red real es, en términos de líneas, la que cualquier usuario reconoce: L1 a L12 y el Ramal, con Metro Ligero en su esquema propio.

Y aquí hay un matiz importante: parte del PDF coincide con el Metro real porque el documento usa, como base, líneas existentes y cabeceras familiares. En la propuesta aparecen, por ejemplo, líneas como la L1 (Pinar de Chamartín–Valdecarros), la L6 Circular, la L8 hacia el aeropuerto o la L12 MetroSur, todas ellas parte del servicio actual. Es decir: el mapa "funciona" visualmente porque mezcla realidad y deseo.

La diferencia es que, a partir de esa base, el documento introduce modificaciones y nuevas líneas que no forman parte del mapa oficial. En concreto:

Líneas nuevas que no existen en la red oficial

El PDF dibuja líneas 13, 14, 15, 16 y 17 como parte del sistema, con nombres y recorridos completos. En el plano real, esas líneas no existen: el Metro oficial se mantiene en el esquema tradicional de L1–L12 y el Ramal. La sola presencia de esa numeración es un indicador claro de que estamos ante una propuesta ciudadana y no un plan institucional.

Cambios de cabeceras en líneas existentes

Además, el documento no se limita a añadir líneas: en algunos casos reinterpreta líneas actuales. Un ejemplo visible es la L9, que en la red oficial tiene como cabecera norte Paco de Lucía (tras la ampliación a Mirasierra). En el PDF, esa cabecera se mueve y aparece como Plaza de Castilla, un ajuste que altera la lectura del servicio.

Otro caso es la L10: la red real la identifica entre Hospital Infanta Sofía y Puerta del Sur, con el gran eje norte-sur que atraviesa Chamartín. En la propuesta, sin embargo, el trazado se "recoloca" y la cabecera norte aparece como Avenida de América, cambiando el sentido del corredor.

Por qué engancha: una red que responde a los problemas cotidianos

Que este tipo de mapas circule no es nuevo, pero sí revelador. Hay un motivo por el que estos documentos triunfan: traducen debates habituales —transbordos eternos, falta de conexiones transversales, barrios nuevos sin transporte pesado— a una imagen rápida, compartible y fácil de entender. En Madrid, las conversaciones sobre movilidad suelen repetirse: saturación en ejes centrales, necesidad de alternativas al paso obligado por Sol/Gran Vía o por los grandes intercambiadores, y urgencia de integrar desarrollos urbanísticos con transporte de alta capacidad antes de que el coche sea la única solución. El PDF toma esos temas y los convierte en líneas de colores.

La propuesta, además, añade un ingrediente que siempre genera consenso hasta que toca aterrizarlo: tarifa integrada y simple. Un billete único por zonas, con escalones predecibles, suena bien. Pero también abre preguntas inevitables (financiación, equilibrio territorial, impacto en la demanda, coordinación entre operadores) que el propio autor evita al dejar claro que no es un estudio técnico.

Lo importante: no es un plan oficial

El documento lo remarca: no hay informes, no hay memorias económicas, no hay cálculos de demanda, ni compromiso institucional. Es, en esencia, un ejercicio de planificación ciudadana, elaborado "a ojo" con una lógica comprensible: donde vive mucha gente y donde la ciudad va a crecer, debería haber más transporte. El valor del PDF no está en que anticipe el futuro, sino en que abre una conversación con aspectos a tener en cuenta: qué ampliaciones son prioritarias, qué barrios quedan peor conectados, qué líneas faltan para coser la periferia sin obligar a entrar al centro y, sobre todo, cuánto cuesta realmente convertir un trazo en infraestructura.