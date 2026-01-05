Los madrileños figuran entre quienes menos gastan este año en el sorteo de El Niño: 17,84 euros por persona de media

La Comunidad de Madrid tiene consignados 124,9 millones de euros para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026, lo que la sitúa como la tercera autonomía con mayor consignación total, según los datos de Loterías recogidos por Europa Press. Solo la superan la Comunidad Valenciana (139,1 millones) y Andalucía (133,3 millones).

En términos de gasto previsto por habitante, Madrid se queda en 17,84 euros, una cifra inferior a la media nacional, que asciende a 18,77 euros. El dato supone 0,57 euros más por persona que en 2025, cuando la consignación por habitante en el conjunto del país fue de 18,20 euros.

Por detrás de Madrid, en consignación total, aparecen Cataluña (104,1 millones) y Castilla y León (71,7 millones), además de Galicia y el País Vasco, ambas con 53,1 millones.

Un sorteo que se celebra en Madrid y reparte 770 millones

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 se celebra este martes 6 de enero de 2026 a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. En total, repartirá 770 millones de euros en premios.

El primer premio está dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. La emisión total asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70 %, es decir, los 770 millones.

Además del primer premio, los principales galardones son el segundo premio, de 750.000 euros por serie, y el tercer premio, de 250.000 euros por serie. También se reparten, entre otros, 20 premios de 3.500 euros, 1.400 de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros.