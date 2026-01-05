Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ARTE EN LA CAPITAL

Madrid, dentro de una galería: el artista Javier de Juan firma una exposición inmersiva en Yusto/Giner

El artista madrileño Javier de Juan vuelve a Madrid con una exposición efímera: del 8 al 19 de enero en Yusto/Giner

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El artista Javier de Juan presenta en Madrid Javier de Juan en el Laberinto, una intervención artística de carácter temporal que podrá visitarse solo durante diez días, del 8 al 19 de enero de 2026, en la galería Yusto/Giner. La muestra plantea una relectura de su visión de la ciudad en el siglo XXI a partir de obras realizadas en los últimos años.

La propuesta se concibe como un montaje inmersivo que ocupa el espacio expositivo y propone al visitante un recorrido en forma de laberinto. En el conjunto dialogan pintura, dibujo y experimentación plástica para trasladar al interior de la sala el pulso urbano de Madrid, entendido como un escenario en transformación constante.

La exposición nace de la colaboración entre la galería Isolina Arbulu, responsable de la curaduría y la dirección artística, y Galería Yusto/Giner, que acoge la instalación en su sede de Madrid. El proyecto subraya el trabajo conjunto entre ambos espacios y su apuesta por la creación contemporánea.

Madrid como eje del proyecto

La intervención sitúa de nuevo a Madrid como centro simbólico del trabajo de Javier de Juan, con un enfoque que combina memoria, luz y ritmo urbano. La ciudad aparece como territorio narrativo y como metáfora, a través de una selección de piezas que buscan reflejar su movimiento continuo y su capacidad de reinvención. Javier de Juan, nacido en Jaén en 1958, es un artista visual vinculado a la Movida Madrileña y a la Nueva Figuración. Formado como arquitecto, ha desarrollado una trayectoria en la que el dibujo ocupa un papel central y en la que ha trabajado con distintas técnicas y materiales, además de explorar procesos digitales.

