Roscones a toda máquina en Madrid: la Comunidad impulsa la digitalización de 140 pastelerías con 1,5 millones

Con el obrador a pleno rendimiento y el aroma a azahar marcando el inicio de la semana grande del roscón, las pastelerías madrileñas apura estos días uno de sus picos de trabajo del año. En ese contexto, la Comunidad de Madrid ha reforzado su mensaje de apoyo al sector con cifras: desde 2016 ha destinado 1,5 millones de euros a la modernización y digitalización de 140 pastelerías, mientras la previsión para esta campaña apunta a la elaboración y venta de 2,9 millones de roscones en cerca de 600 establecimientos repartidos por toda la región.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha visitado este lunes el obrador central de Pastelerías Manacor, en Móstoles, al que ha definido como "un ejemplo de vocación y dedicación a un oficio artesano que ha sabido conservar la tradición, pero también adaptarse a los cambios para seguir creciendo y creando empleo".

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista han visitado hoy el obrador central de Pastelerías Manacor en Móstoles. / Comunidad de Madrid

Durante la visita, Albert ha subrayado que el establecimiento forma parte del grupo de negocios que cuentan con el Sello Artesano de Calidad de Pastelería, impulsado por la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de la Pastelería de Madrid con el respaldo del Gobierno autonómico.

Más de 20 millones para 1.381 pymes comerciales desde 2016

Según ha señalado la consejera, la Comunidad de Madrid ha respaldado desde 2016 a 1.381 pequeñas y medianas empresas comerciales, financiando proyectos orientados a la modernización de los locales, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora de los procesos de negocio, para lo que se han destinado más de 20 millones de euros.

En el caso de Manacor, un establecimiento familiar con nueve locales y en proceso de relevo generacional, Albert ha detallado que ha recibido ayudas en 2023 y 2025 por un importe superior a los 16.000 euros. En 2024 obtuvo 10.000 euros para una reforma integral del obrador, con nuevos sistemas de climatización, ventilación industrial y cámaras de frío para reducir el consumo energético.

La actuación incluyó también la compra de un horno de aceite térmico de alto rendimiento y la implantación de soluciones digitales para la gestión de stock y pedidos, además de mejoras en su catálogo online.

Medidas para comercios con más de 50 años y plan 2024/27

Además de las ayudas directas, el Ejecutivo madrileño ha puesto en marcha medidas específicas para proteger a los comercios con más de 50 años. A partir del 1 de enero, estos establecimientos se benefician de una bonificación del 95 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en determinadas operaciones, con el objetivo de facilitar su continuidad y los procesos de relevo generacional.

Albert ha destacado también el Plan de Revitalización del Pequeño Comercio 2024/27, dotado con 20 millones de euros, que busca reforzar la competitividad del comercio de proximidad mediante la modernización de locales, la incorporación de nuevas tecnologías y acciones de dinamización. Los establecimientos con más trayectoria tienen prioridad en el acceso a estas ayudas, según ha indicado el Gobierno regional.