EL TIEMPO
Se va la Navidad y llega el invierno: Madrid capital se despierta cubierta de nieve
Una ligera nevada ha caído alrededor de las cuatro de la mañana y ha cubierto la ciudad con un ligero manto blanco
Madrid capital ha amanecido este lunes con un regalo de Reyes adelantado. Una leve nevada ha caído desde las cuatro de la madrugada, formando un ligero manto blanco que ha cubierto partes de la ciudad con normalidad y sin registrar ninguna incidencia. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo preventivo que ha estado trabajando durante toda la noche y ha ayudado a que la nieve no no haya causado ninguna desperfecto hasta el momento.
Según ha informado Emergencias Madrid, la nieve ha comenzado a caer en todos los distritos de la capital sobre las cuatro de la madrugada sin que se hayan producido incidencias en el tráfico. Desde las 20:00 horas de ayer ha estado trabajando un dispositivo preventivo del Ayuntamiento de Madrid formado por 154 máquinas esparciendo sal en las vías principales y en puntos estratégicos como accesos a hospitales y túneles. En total se han esparcido más de 800 metros cúbicos de sal y salmuera.
El Centro de Coordinación Operativa municipal (CECOPAL) del Ayuntamiento ha estado reunido a través de un grupo de seguimiento que durante toda la noche ha recibido información de todos los servicios en tiempo real y tomado decisiones al respecto.
Para el día de hoy, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Madrid ciudad es de temperaturas mínimas de -1ºC, con máximas que no pasarán de los 5ºC. Así, cualquier ligera precipitación podría convertirse en nieve y mantener el manto blanco en las calles.
