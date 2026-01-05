SECTOR INMOBILIARIO
El fondo Autonomy invertirá 90 millones en la construcción de 250 viviendas (a 4.900€/m²) en uno de sus suelos históricos en el norte de Madrid
La promoción se ubicará en el distrito de Hortaleza y completará sus obras en 2028
El fondo Autonomy Real Estate ha activado uno de sus suelos históricos en Madrid, en el pasado propiedad del Banco Central, en el distrito de Hortaleza, donde prevé en 2026 iniciar las obras de una 'megapromoción' de alrededor de 250 viviendas, proyecto que contempla una inversión de más de 90 millones de euros y unos ingresos por la venta de los inmuebles de 115 millones de euros, de acuerdo a la información que ha entregado el vehículo de origen británico al Ayuntamiento de Madrid, que proyecta un precio de 4.900 euros por metro cuadrado.
Autonomy está actualmente tramitando en el Consistorio de la capital un estudio de detalle, instrumento urbanístico para detallar y concretar las la altura y la ordenación volumétrica de los edificios, motivo por el que el fondo ha tenido que desvelar la información financiera y los plazos del proyecto. La parcela residencial prevé la construcción de hasta 22.039 metros cuadrados en altura y 300 plazas de garaje bajo rasante.
Antes de iniciar las obras de este suelo que completó su ordenación pormenorizada en 2022, con la aprobación definitiva de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid, Autonomy deberá demoler varias instalaciones, muros y pequeñas casetas, ya que el terreno se usaba de forma indebida como parking, trabajos presupuestados en alrededor de 194.500 euros y una obra permitida, ya que, en 2023, el Consistorio dio el visto bueno al proyecto de urbanización y en 2024 al proyecto de reparcelación.
Obras cuantificadas en 50 millones de euros
Según el estudio económico incorporado al estudio de detalle, el fondo cuantifica el coste de construcción de la edificación en 35,26 millones de euros (1.600 euros por metro cuadrado), cuantía a la que hay que sumar otros 5,2 millones para la puesta en marcha de los parkings (650 euros por metro cuadrado). En total, teniendo en cuenta también los costes de gestión administrativa, licencias y proyectos, de comercialización y de acondicionamiento de espacios libres, el presupuesto total de la obra asciende hasta los 50,33 millones de euros.
En el caso de los ingresos, Autonomy contempla un precio medio de venta de las viviendas de 4.900 euros por metro cuadrado, alrededor de 108 millones de euros teniendo en cuenta la edificabilidad residencial. Adicionalmente, el fondo espera percibir unos 24.000 euros por cada plaza de garaje, hito que elevaría sus ingresos en 7,2 millones, hasta sumar un total de 115,19 millones. Los números desvelados arrojan unas plusvalías de 24,6 millones y un margen promotor del 21,36%.
Viviendas construidas a finales de 2028
En la documentación, el impulsor del proyecto contempla terminar la fase de tramitación urbanística durante el primer trimestre de 2026 y así poder empezar las primeras obras de construcción a partir de julio de ese mismo año, etapa que terminaría en el tercer trimestre de 2028 y la entrega de las viviendas antes de culminar ese ejercicio. De cumplirse los plazos y mantenerse el business plan sin cambios, la promoción arrojaría una rentabilidad anualizada en función de los desembolsos o tasa interna de retorno (TIR) del 27%, aunque este porcentaje no tiene en cuenta los ocho años que han pasado desde la adquisición de la parcela.
Autonomy, el 'rey' de las transformaciones urbanas
Autonomy Real Estate es uno de los pocos inversores institucionales que ha apostado por el desarrollo del suelo en España. Este fondo es el impulsor —de la mano de la promotora Gestilar— del proyecto de Barrio del Cura, en Vigo, una trasformación urbanística que prevé la construcción de varios centenares de viviendas y espacios públicos. En Barcelona planea reformar la Casa Llorens, en Madrid está detrás del desarrollo de un 'macrocentro' deportivo a las afueras y en la Costa del Sol cuenta con un suelo en Faro Punta Mala, junto a la urbanización de Sotogrande, donde prevé la promoción de una urbanización de más de medio millar de casas.
