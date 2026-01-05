Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ÓBITO

Fallece a los 69 años Modesto Nolla, exdiputado socialista en la Asamblea de Madrid

El político, natural de Barcelona, ha muerto a consecuencia de un cáncer

Modesto Nolla, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, en una imagen de archivo.

Modesto Nolla, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, en una imagen de archivo. / EFE/ JUANJO MARTÍN

EFE

Madrid

Modesto Nolla, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, ha fallecido este lunes en la capital a los 69 años a consecuencia de un cáncer, según han informado fuentes del PSOE-M.

En la red social X, la formación ha enviado un abrazo a la familia y amigos de Modesto Nolla, que "fue vicepresidente primero de la Asamblea de Madrid, militante de Ciudad Lineal y un buen socialista".

Nacido en Barcelona el 10 de diciembre de 1956, era funcionario de carrera. Se afilió al PSOE en 1976 y a la UGT en 1980.

Fue diputado en la Asamblea de Madrid desde 1995 hasta 2021. Candidato número 22 de la lista del PSOE encabezada por Joaquín Leguina para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 1995, resultó elegido por primera vez diputado autonómico en la cuarta legislatura del Parlamento regional.

Renovó su acta de diputado en las elecciones de 1999, mayo y octubre de 2003, 2007, 2011 y 2015 y 2019, y dentro del grupo parlamentario socialista se especializó en asuntos de Urbanismo. Fue vicepresidente de la Mesa de la Asamblea en la décima legislatura y presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid con Ángel Gabilondo de portavoz.

