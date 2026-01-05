ÓBITO
Fallece a los 69 años Modesto Nolla, exdiputado socialista en la Asamblea de Madrid
El político, natural de Barcelona, ha muerto a consecuencia de un cáncer
EFE
Modesto Nolla, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, ha fallecido este lunes en la capital a los 69 años a consecuencia de un cáncer, según han informado fuentes del PSOE-M.
En la red social X, la formación ha enviado un abrazo a la familia y amigos de Modesto Nolla, que "fue vicepresidente primero de la Asamblea de Madrid, militante de Ciudad Lineal y un buen socialista".
Nacido en Barcelona el 10 de diciembre de 1956, era funcionario de carrera. Se afilió al PSOE en 1976 y a la UGT en 1980.
Fue diputado en la Asamblea de Madrid desde 1995 hasta 2021. Candidato número 22 de la lista del PSOE encabezada por Joaquín Leguina para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 1995, resultó elegido por primera vez diputado autonómico en la cuarta legislatura del Parlamento regional.
Renovó su acta de diputado en las elecciones de 1999, mayo y octubre de 2003, 2007, 2011 y 2015 y 2019, y dentro del grupo parlamentario socialista se especializó en asuntos de Urbanismo. Fue vicepresidente de la Mesa de la Asamblea en la décima legislatura y presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid con Ángel Gabilondo de portavoz.
- El histórico bar de Toledo que dice adiós tras más de medio siglo: 'Un hogar para muchos
- Transportes licita por 47,5 millones de euros las obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la A-4 en Getafe
- El distrito a 10 minutos del centro de Madrid en el que el precio del alquiler baja sin descanso desde septiembre de 2025
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- El Consorcio de Transportes de Madrid incrementa un 16% los planes de movilidad para garantizar desplazamientos en transporte público
- Museomanía en Madrid: por qué el Prado, el Thyssen y otras galerías no paran de ganar visitantes
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- Así es el futuro Plan de Ordenación Municipal de Toledo: en qué barrios se van a construir viviendas, protección pública y fechas