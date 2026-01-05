La estación de Metro de Ventas se transforma: cinco ascensores y un vestíbulo histórico reabierto en 2026

La estación de Metro de Ventas, una de las más concurridas de la red y punto clave de conexión de las líneas 2 y 5, encara la recta final de su transformación. La Comunidad de Madrid ha ejecutado ya el 60 % de las obras de modernización y accesibilidad, una actuación con una inversión superior a los 19 millones de euros que prevé que concluya en el primer trimestre de 2026.

El proyecto incluye la instalación de cinco ascensores y la renovación integral del vestíbulo principal, además de la mejora de todos los accesos y pasillos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos dentro de la estación y mejorar la accesibilidad.

La Comunidad de Madrid completa al 60 % las obras de modernización y accesibilidad de la estación de Metro de Ventas. / Comunidad de Madrid

Durante estos meses también se han sustituido revestimientos, se han actualizado las instalaciones eléctricas y se ha reemplazado tecnología ya obsoleta por nuevos sistemas. En paralelo, se están incorporando interfonos más actuales, mejoras en los equipos de megafonía y cartelería digital para reforzar la información al viajero.

Un espacio cerrado desde 1970 se integrará en los Museos de Metro

La remodelación permitirá además recuperar un espacio histórico de la estación. Metro comenzará a rehabilitar a principios de año un antiguo vestíbulo que permanecía cerrado al público desde 1970 y que, una vez acondicionado, pasará a formar parte del circuito de Museos de Metro, junto a enclaves como la estación fantasma de Chamberí o la Nave de Motores de Pacífico.

La Comunidad de Madrid completa al 60 % las obras de modernización y accesibilidad de la estación de Metro de Ventas. / Comunidad de Madrid

Ventas es una de las estaciones más emblemáticas de Metro de Madrid y también una de las que registra mayor afluencia. En octubre de 2025 marcó un récord histórico con 1.174.474 usuarios. El promedio de viajeros en un día laborable es de 37.000 personas, una cifra que puede superar las 50.000 utilizaciones cuando se celebran eventos en la Plaza de Toros de Las Ventas.