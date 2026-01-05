La Comunidad de Madrid adelanta a Cataluña y se erige como el territorio con más ocupados en España

Madrid ya es el territorio de toda España con mayor número de ocupados. La Comunidad ha adelantado a Cataluña como primer empleador del país, un status que esta había ostentado durante décadas. El acelerado crecimiento de la capital, que ya en 2019 dio el 'sorpasso' y se erigió como la primera economía del país, se ha consumado este pasado mes de diciembre también a nivel de empleo.

La Comunidad de Madrid sumó 108.159 ocupados más que al cierre de 2024, lo que supone un aumento del 2,87%, y llega a los 3,88 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por su parte, Cataluña apenas sumó 83.912 ocupados durante el 2025 y cerró el ejercicio con un total de 3,87 millones de trabajadores en activo. La diferencia entre ambos territorios es de apenas 7.600 ocupados y es previsible que durante los próximos meses Cataluña vuelva a recuperar, temporalmente, ese estatus de primera empleadora cuando las actividades turísticas de playa vuelvan a abrir. Pero, por ahora, Madrid encabeza la lista.

Evolución del empleo Líneas

La tendencia entre ambos territorios hacia meses que anunciaba ese 'sorpasso', que ha esperado hasta el último mes del 2025 para consumarse. Cataluña se ubica ahora en segunda posición en número de ocupados de todo el Estado, por delante de Andalucía, la tercera.

Históricamente, el peso industrial de Cataluña, sumado a su atractivo turístico de 'sol y playa' en Girona y Tarragona para la primavera-verano, le habían permitido liderar el empleo español. No obstante, el acelerado crecimiento madrileño ha permitido a la Comunidad erigirse como primera empleadora.

Cataluña crecía a nivel de empleo más que Madrid hasta 2017, coincidiendo con los momentos álgidos del 'procés' independentista. A partir de ese año el diferencial entre el crecimiento interanual de uno y otro territorio ha sido positivo y constante a favor de Madrid, lo que le ha permitido acabar superando a la región catalana.

A nivel de desempleo, en números absolutos, Andalucía es la comunidad autónoma con más desempleados (583.057), Cataluña la segunda (323.236), la Comunitat Valenciana la tercera (289.943) y Madrid la cuarta (274.930).