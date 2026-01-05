TRÁFICO
La A-4, afectada por el temporal de nieve a la altura de Pinto: la velocidad se limita a 60 km/h
Tráfico recomienda que se consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
El 2026 ha arrancado con una bajada de las temperaturas y un temporal de nieve que ya está afectando a la circulación. En la Comunidad de Madrid, la A-4 está siendo la más afectada, que en el inicio de la mañana de lunes se encuentra en nivel amarillo a la altura de Pinto en ambos sentidos, con límite temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados.
La climatología también afecta al menos a otras dos carreteras madrileñas de la red principal, aunque no con tanta fuerza. En concreto, la M-45 a la altura de Vallecas y la M-50 en Rivas-Vaciamadrid están en nivel verde con prohibición de adelantar vehículos pesados.
Por el lado bueno, los puertos de montaña se encuentran todos abiertos, sin dificultades de conducción. Sí se muestran nieblas esporádicas en la M-601 a la altura de Navacerrada y en la M-604 a la altura de Cotos.
Situación en la Península
En toda España, el temporal de nieve afecta a 27 carreteras en el inicio de la mañana de este lunes, siete de ellas de la red principal, y ya se han cerrado al tráfico cinco vías entre distintos puntos kilométricos, que están en nivel negro, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
El resto de carreteras de la red principal afectadas son la AP-2 en La Almolda (Zaragoza) y Candasnos (Huesca), la A-2 en Ariza (Zaragoza) y Fraga (Huesca), la A-23 Paniza (Zaragoza) y la A-50 San Pedro del Arroyo (Ávila), también en nivel verde como la M-45 y la M-50..
Además, la DGT ha cerrado al tráfico por intransitables la AL-5405, en Escullar (Almería); la A-4025 y la A-395, en Sierra Nevada (Granada); la NA-2011, en Pikatua, y la NA-2012, en Irati, ambas de Navarra; y la DSA-191, en Candelario (Salamanca).
En nivel rojo, con uso obligatorio de cadenas, restricción de autobuses y vehículos pesados y restricción temporal de velocidad a 30 km/h se encuentran, en Almería, la AL-3102, a la altura de Velefique; la AL-4404, en Aulago; y la AL-5407, en Bacares. En Asturias está en nivel rojo la AS-348, en Centelanes; y en Salamanca la SA-203, en Peña de Francia. Con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados, se encuentra en nivel amarillo la N-234 en Calamocha (Teruel).
Transitables con precaución y con prohibición de adelantar vehículos pesados están con nivel verde, en Zaragoza, la N-211, en Playas de Chacón; la N-234, en Daroca; y la N-330, en Mainar. En Ávila están con nivel verde la N-110, en Puerta de Tornavacas y la N-502, en Menga; en Salamanca la N-501, en Cantaracillo; y en Castellín la N-232, en Segona del Riu.
