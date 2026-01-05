En Directo
NOCHE DE REYES
La Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid, en directo: última hora, cortes de tráfico y recorrido
Así se prepara la gran cabalgata de Reyes madrileña: "Cuando llega septiembre el desfile ya está totalmente concebido y diseñado"
Sus Majestades los Reyes Magos recorren este lunes un año más las calles de Madrid para desatar la ilusión de los niños y los no tan niños en vísperas del esperado día de Reyes de este 6 de enero.
La Cabalgata llenará de magia e ilusión este lunes las calles del centro con una comitiva de 12 carrozas, además de las tres principales que llevarán a Melchor, Gaspar y Baltasar, que irán acompañados por unas 2.100 personas y rodeados de espectáculos de diez compañías inspirados en la literatura.
Cortes de tráfico en Madrid por la Cabalgata de los Reyes Magos 2026
Hora, canal y dónde ver en TV la Cabalgata de los Reyes Magos 2026 desde Madrid
La Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Madrid podrá verse en televisión hoy lunes 5 de enero a partir de las 18:00 horas en La 1 de TVE, y en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse por Telemadrid y su web.
