NOCHE DE REYES
Adiós a 'Gaspar el guapo' y críticas por un ‘Baltasar blanco’: las polémica alcanza a la cabalgata de Reyes de Madrid
Este lunes, muchos usuarios de redes sociales han echado en falta al actor que interpretaba a Gaspar y han comentado el aspecto de Baltasar
Ni la Cabalgata de los Reyes Magos puede escapar de la polémica. Este lunes, muchos usuarios de redes sociales han echado en falta en la de Madrid al 'Melchor guapo', el apodo que le pusieron al Beltrán Iraburu, que había interpretado ese papel desde 2022, siendo muy comentado por su aspecto físico.
El actor ha dejado de lado este papel, que ha sido interpretado por un hombre cuya identidad se desconoce, pero que no ha pasado desapercibida. "Pero, ¿dónde está el 'Gaspar guapo'?"; «El Ayuntamiento de Madrid ha contratado la versión Aliexpress».
Baltasar, también a juicio de las redes
Las redes sociales también se han cebado con el actor que hacía de Baltasar. Las críticas y los mensajes de sorpresa por su aspecto, que varios usuarios han calificado como "blanco" o, al menos, muy alejado de la representación tradicional, han sido tendencia en Twitter.
Baltasar sido caracterizado por un hombre de piel clara. "¿Me explicas por qué el Baltasar de la cabalgata de Madrid es más blanco que yo?", ha dicho un usuario en redes sociales.
