Miles de venezolanos vuelven a concentrarse en Sol para celebrar la detención de Maduro

Miles de venezolanos han vuelto a salir a la calle hoy, por segundo día consecutivo, tras los acontecimientos acaecidos la madrugada del pasado sábado en Caracas cuando Estados Unidos bombardeó la capital del país y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

Ayer, la Puerta del Sol se abarrotó de venezolanos que festejaron la caída de Maduro y el futuro esperanzador que se espera en su país. Desde el centro de la capital exigen el "pleno respeto" a la victoria que aseguran que obtuvo en las elecciones de julio de 2024 el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, exiliado ahora en España, acompañado de la líder opositora María Corina Machado.

Ciudadanos venezolanos en la concentración celebrada este domingo en la Puerta del Sol de Madrid. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Gritos de "¡Venezuela libre" y lemas a favor del "mandato soberano" otorgado en aquellos comicios a Edmundo González llenaban el kilómetro cero. El resultado oficial había dado la victoria a Maduro, pero la oposición denunció un "fraude masivo". "Venezuela ya decidió. Edmundo, sí; Delcy, no", reza una de las consignas que portaban los asistentes en la Puerta del Sol junto a innumerables banderas nacionales.

Una ilusión palpable en el ambiente con asistentes agradecidos con Donald Trump, como Ronald Osorio, venezolano afincado en Madrid desde hace 11 años quien, declara a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que "con EEUU presente yo no pasé hambre en Venezuela".

Junto a él se encontraba Dennys Villalobos, compatriota que emigró hace ocho años, primero a Valladolid y, posteriormente, a Madrid: "nunca pensé que iba a pasar esto pero bueno, la cosa no es solo quitar a Maduro sino también al resto, que son peores que él".

"Es algo que esperábamos desde hace mucho tiempo todos los venezolanos, la verdad es que estoy feliz aunque, a la vez, no sé qué pensar de cómo se desarrollará la situación en mi país", nos comenta Andreina González, residente en España desde hace cuatro años.

Protección de los Derechos Humanos

Más de 30 asociaciones venezolanas en España, entre las que se encuentran Plataforma Ayuda Venezuela, piden a la comunidad internacional la protección de los derechos humanos y mantener una vigilancia activa ante los acontecimientos que puedan desarrollarse en el país en las próximas horas. "Emitimos una alerta urgente a la comunidad internacional ante el grave e inminente riesgo que representan los grupos armados violentos afines al régimen criminal de Venezuela".

Además, en este comunicado acusan a los grupos armados violentos de ser "responsables directos de las múltiples muertes ocurridas entre junio y diciembre de 2024".

Concretación frente a la embajada de Estados Unidos

En el polo opuesto, centenares de personas se congregaron frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para condenar la "agresión imperialista contra Venezuela", cita convocada por la Plataforma contra la OTAN y las Bases.

"Fuera yankees de América Latina", "esa embajada está ensangrentada", "OTAN no, bases fuera" o "no queremos, no nos da la gana, ser una colonia norteamericana" han sido algunos de los cánticos que se han coreado en la concentración.

Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, e Ione Belarra, secretaria general de Podemos, han acudido a esta concentración desde la cual han calificado de intervención militar ilegal la actuación de Estados Unidos en Venezuela.