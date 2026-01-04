La semana empieza con alerta amarilla por nieve y mínimas bajo cero en Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, hasta las 10 horas, una alerta amarilla por nevadas en la Sierra de Madrid y la zona Metropolitana y Henares, en una jornada en que las mínimas caerán por debajo de los cero grados en toda la región.

Se esperan precipitaciones débiles hasta mediodía, en forma de nieve a cualquier cota, que en la Sierra puede alcanzar 5 cm de espesor y en la zona metropolitana y Henares, pueden alcanzar localmente un espesor de 2 cm.

Las temperaturas estarán en descenso, localmente notable, y las mínimas, que oscilarán con carácter general entre los -1 y -3 grado centígrados (ºC), se registrarán al final del día.

En la Sierra, además del aviso amarillo por nevadas, hay alerta amarilla hasta las 9.00 horas por las gélidas temperaturas, que llegarán a -7 ºC. También se prevén heladas débiles generalizadas, localmente moderadas en la Sierra.

Las temperaturas máximas, a su vez, no pasarán de 6 o 7 ºC en buena parte de la región. Habrá cielos nubosos o cubiertos por la mañana, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. El viento soplará flojo a moderado de componente norte.

Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes: