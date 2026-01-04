BORRASCA FRANCIS
La semana empieza con alerta amarilla por nieve y mínimas bajo cero en Madrid
En la Sierra, además del aviso amarillo por nevadas, hay alerta amarilla hasta las 9.00 horas por las gélidas temperaturas, que llegarán a -7 ºC
EFE
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, hasta las 10 horas, una alerta amarilla por nevadas en la Sierra de Madrid y la zona Metropolitana y Henares, en una jornada en que las mínimas caerán por debajo de los cero grados en toda la región.
Se esperan precipitaciones débiles hasta mediodía, en forma de nieve a cualquier cota, que en la Sierra puede alcanzar 5 cm de espesor y en la zona metropolitana y Henares, pueden alcanzar localmente un espesor de 2 cm.
Las temperaturas estarán en descenso, localmente notable, y las mínimas, que oscilarán con carácter general entre los -1 y -3 grado centígrados (ºC), se registrarán al final del día.
En la Sierra, además del aviso amarillo por nevadas, hay alerta amarilla hasta las 9.00 horas por las gélidas temperaturas, que llegarán a -7 ºC. También se prevén heladas débiles generalizadas, localmente moderadas en la Sierra.
Las temperaturas máximas, a su vez, no pasarán de 6 o 7 ºC en buena parte de la región. Habrá cielos nubosos o cubiertos por la mañana, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. El viento soplará flojo a moderado de componente norte.
Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes:
- Aranjuez: mínimas de -3 grados y máximas de 7 grados.
- Collado Villalba: mínimas de -3 grados y máximas de 3 grados.
- Getafe: mínimas de -2 grados y máximas de 6 grados.
- Madrid: mínimas de -1 grados y máximas de 5 grados.
- Navalcarnero: mínimas de -2 grados y máximas de 6 grados.
- El distrito a 10 minutos del centro de Madrid en el que el precio del alquiler baja sin descanso desde septiembre de 2025
- Transportes licita por 47,5 millones de euros las obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la A-4 en Getafe
- El histórico bar de Toledo que dice adiós tras más de medio siglo: 'Un hogar para muchos
- Museomanía en Madrid: por qué el Prado, el Thyssen y otras galerías no paran de ganar visitantes
- El Consorcio de Transportes de Madrid incrementa un 16% los planes de movilidad para garantizar desplazamientos en transporte público
- De juzgados a tribunales de Instancia: el gran cambio de la Justicia llega a Madrid entre críticas de jueces, sindicatos y agentes jurídicos
- Ayuso celebra la 'caída del régimen' de Maduro y venezolanos se concentran ante la Embajada de Madrid
- Cabalgata de Reyes en Alcalá de Henares: recorrido, horario y todo lo que debes saber