Móstoles acoge este domingo el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Banda La Estrella

Móstoles comienza el año 2026 celebrando el tradicional Concierto de Año Nuevo, en el Teatro del Bosque, este domingo a cargo de la Agrupación Municipal Banda La Estrella, que ofrecerá un repertorio clásico familiar.

Además, como parte de la programación navideña, organizada por el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Educación y Festejos, y en colaboración con otras áreas, el mismo domingo, los Reyes Magos visitarán a los mayores, en un acto organizado por la Federación de Peñas de Móstoles, que se llevará a cabo en el Centro Municipal de Mayores Juan XXIII, a las 17 horas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El Campamento Real seguirá instalado en el municipio, en el Parque Cuartel Huerta, recibiendo a los niños, hasta el domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas, para que vivan junto a sus familias esta experiencia inmersiva de adentrarse en el corazón de este campamento donde descansan los Reyes Magos antes de repartir los regalos en la Gran Noche de Reyes, que se celebra el 5 de enero.

Ese día, Sus Majestades harán un recorrido por la ciudad visitando los tres hospitales (Hospital Universitario de Móstoles, Hospital Universitario Rey Juan Carlos y Hospital Universitario HM) y el comedor social San Simón de Rojas, por la mañana.

Melchor, Gaspar y Baltasar con doce carrozas

Y ya por la tarde, a partir de las 18 horas, las tres carrozas reales de Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañadas por doce carrozas y por la Escuela Municipal de Danza y la Banda Juvenil y de Majorettes, protagonizarán la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos.

Este año cambia su recorrido iniciándose en la confluencia de la avenida Alcalde de Móstoles con la avenida de Portugal, que dispondrá de un tramo azul en esta zona de salida, adaptado a personas con hipersensibilidad sensorial.

La Cabalgata recorrerá esta arteria principal de la ciudad hasta el Teatro del Bosque, dirigiéndose por la calle Juan de Ocaña y pasando por la calle Antonio Hernández hasta la Plaza de España, donde finalizará su recorrido, con el saludo de SS.MM Los Reyes Magos. La plaza contará con animación para esperar su llegada, en torno a las 20.30 horas.

También este domingo, en el Museo de la Ciudad, dentro de los Talleres de Navidad para familias, los niños a partir de 3 años acompañados de un adulto, podrán elaborar la Carta a los Reyes Magos, organizados en dos grupos, a las 11 y a las 12.30 horas.

En estas sesiones los pequeños podrán crear su propia carta de deseos con diverso material como tarjetas de papel de estilo antiguo, cuerdas, rotuladores y empaquetado navideño. Además, versionando el clásico juego del escondite, en la sala principal del museo, se esconderán cartas con mensajes para los Reyes Magos haciendo participar a los niños de una manera original.

El Mercado Navideño de Pradillo, que permanecerá abierto hasta el 6 de enero, de 12 a 22 horas, y que el domingo abrirá de 12 horas a 23 horas, y Navipark, en el Parque Finca Liana, continúan su actividad en la ciudad para seguir ofreciendo a mostoleños y visitantes productos artesanos, talleres, animación y pasacalles para amenizar el periodo navideño.

Torneos de tenis de mesa, voleibol y gala de Navidad

En cuanto a las actividades deportivas, organizadas por el Ayuntamiento de Móstoles a través de la Concejalía de Deportes y Sanidad, en colaboración con entidades, clubes y asociaciones deportivas del municipio, destaca la celebración de la Gala de Navidad, organizada por el Club de Fútbol Sala MRB-FS Móstoles, que tendrá lugar esta tarde en el Pabellón Eva Manguán.

El sábado se celebrará el Torneo de Reyes de Voleibol, de 9 horas a 20 horas, en el Pabellón Móstoles Sur organizado por el Club Voleibol Móstoles.

También tendrá lugar el Torneo de Navidad de tenis de mesa, que se celebrará en el Pabellón Los Rosales, organizado por el C.T.M Progreso Móstoles, en horario de 9 a 14 horas.