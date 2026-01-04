Más Madrid pide aplicar la "perspectiva de género integral" y atender problemáticas con alta prevalencia en hombres

Más Madrid ha reclamado aplicar la "perspectiva de género integral" en las políticas de la Comunidad de Madrid y desarrollar estrategias dirigidas específicamente a la población masculina para abordar problemáticas con alta prevalencia entre los hombres como pueden ser el fracaso escolar, el suicidio, la soledad no deseada o el consumo de sustancias tóxicas.

Así figura en la Proposición No de Ley registrada por la formación regionalista en la Asamblea a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también reclaman campañas de sensibilización que ayuden a romper estereotipos sexistas que "perpetúan roles de género".

El diputado de Más Madrid Pablo Padilla ha trasladado a Europa Press que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se dedica a señalar el feminismo asegurando que 'odia a los hombres' pero es su Gobierno el que se desentiende de los problemas cotidianos de los hombres".

Ha planteado que los datos reflejan que los hombres "sufren más accidentes de tráfico, accidentes laborales o fracaso escolar o pérdidas de empleo por la automatización", pero que la Comunidad de Madrid no tiene políticas específicas para abordar estos problemas con mayor prevalencia masculina.

Es por ello que entiende clave la perspectiva de género integral para poder afrontar los fenómenos "atendiendo a quienes golpean con más fuerza" al tiempo que se refuerza "l papel de los hombres en la igualdad y la corresponsabilidad".

En la iniciativa también sugieren que se garantice la formación obligatoria y especializada en perspectiva de género para altos cargos, personal técnico y directivo de la Administración autonómica y que se refuercen las políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista garantizando recursos suficientes y estables para la prevención, atención y reparación; además de las políticas en materia de corresponsabilidad, conciliación e igualdad de oportunidades.