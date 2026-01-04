Manifestantes protestan contra la detención de Maduro ante la Embajada de EEUU en Madrid: "Yankees terroristas"

Un millar de personas, según Delegación de Gobierno y más de 2.000 según CGT se han manifestado este domingo frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, algo que tildan de "completamente ilegítimo", como ha asegurado el portavoz de la Plataforma de Madrid contra la OTAN, Ángel Descalzo.

Descalzo ha asegurado que "el futuro de Latinoamérica tienen que decidir los propios pueblos latinoamericanos" y ha criticado que Estados Unidos busque "claramente los recursos naturales de Venezuela, que son el petróleo, el gas y el agua dulce".

La concentración ha ocupado casi una manzana de la calle Serrano, en la acera frente a la Embajada de EEUU en Madrid, y ha contado con una fuerte presencia policial que ha vigilado la zona para evitar que se cruzara la calle.

Los manifestantes, que han acudido ataviados con banderas venezolanas y palestinas, han expresado su rechazo al "ataque imperialista" de EEUU a Venezuela y han pedido "la salida de los yankees de Venezuela", la liberación de Nicolás Maduro y el cierre de la Embajada estadounidense en España al tiempo que han entonado cánticos como 'Bases fuera, OTAN no', 'Estados Unidos, asesinos' o 'Yankees de mierda, váyanse al carajo'.

Tachan de "cómplice" al Gobierno de España

Los protestantes han tachado al Gobierno de España de ser "cómplices" de la situación, como ha asegurado Emilio, uno de los manifestantes que se ha concentrado este domingo en Madrid, en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha criticado la "ambigüedad" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "intentar estar a dos bandos" y de "no respetar el derecho internacional" ni "prevenir estos crímenes", al tiempo que, según ha dicho, sigue "colaborando con Estados Unidos a través de la OTAN y acuerdos comerciales".

"La detención de Maduro es un crimen más del imperialismo estadounidense. Estados Unidos no tiene ningún derecho a intervenir en un país extranjero y poner o quitar a un presidente, por muy bueno o muy malo que sea", ha insistido.

Por su parte, Véronica, otra de las participantes, ha asegurado que quieren que "los yankees se vayan de todo el mundo, porque son los gilipollas de turno".

Apoyada por Podemos e Izquierda Unida

La protesta ha estado secundada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha calificado lo ocurrido ayer en Venezuela como "terrorismo de Estado", como ha asegurado en declaraciones a medios de comunicación al inicio de la manifestación, donde se ha referido a Trump como "el Hitler de nuestro tiempo".

"Tenemos que volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo", ha expresado Belarra, al tiempo que ha lamentado "la actitud que está manteniendo la Comisión Europea y particularmente el Gobierno de España comportándose en sus declaraciones una vez más como auténticos lacayos de los Estados Unidos".

También ha acudido el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), portavoz adjunto de Sumar y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, que ha exigido al Gobierno que adopte "una posición más contundente" contra Estados Unidos por las "violaciones del derecho internacional" que, según ha denunciado, está cometiendo el país norteamericano.

"Tenemos que salir de la OTAN y debemos impedir el rearme, el gasto en financiación a las empresas de armamento de los Estados Unidos o vinculadas a los Estados Unidos", ha reclamado Santiago.