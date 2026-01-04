Madrid traslada a tres menores críticos con un sistema que sustituye al corazón y los pulmones

La Comunidad de Madrid, a través del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias SUMMA 112 y en coordinación con profesionales del Hospital público Universitario 12 de Octubre, realizó en 2025 tres traslados entre comunidades autónomas de pacientes pediátricos en estado crítico mediante un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

El operativo más reciente se activó en la madrugada de Nochevieja, en lo que supuso la primera intervención de estas características en 2026, con la particularidad de desarrollarse entre centros hospitalarios de Galicia. El dispositivo se puso en marcha minutos antes de las 23:00 horas del 31 de diciembre para atender a un bebé de tres meses en estado crítico.

Según la Comunidad de Madrid, un equipo del SUMMA 112, junto con profesionales del 12 de Octubre, se desplazó hasta Galicia para conectar al menor a un sistema de ECMO pediátrica y trasladarlo desde el Hospital Universitario de Santiago de Compostela al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El SUMMA 112 realizó en 2025 tres traslados de menores en estado crítico entre comunidades autónomas con un novedoso sistema de oxigenación. / Comunidad de Madrid

En total, el operativo movilizó a 13 profesionales: pediatras, cirujanos, perfusionistas, enfermeros de emergencias y Técnicos en Emergencias Sanitarias, y recorrió cerca de 1.200 kilómetros durante 22 horas, sumando preparación, desplazamientos y canulación.

Qué es la ECMO y por qué es clave en estos traslados

La ECMO es una máquina que actúa como corazón y pulmón artificial, lo que permite que estos órganos “descansen” mientras el paciente se recupera. En este caso, se empleó en menores en estado crítico durante traslados de alta complejidad entre hospitales.

El SUMMA 112 fue reconocido por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio como Centro de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) para la asistencia y el transporte intercomunitario de recién nacidos y niños críticos conectados a ECMO.

La Comunidad de Madrid sitúa en 109 el número de centros de estas características en la región, una cifra que, según el Gobierno autonómico, representa casi un tercio de los recursos nacionales de alta complejidad.

Intervenciones en León, Oviedo y Salamanca

Los tres traslados realizados en 2025 se llevaron a cabo en León, Oviedo y Salamanca, con pacientes de entre ocho horas de vida y cinco meses, todos ellos en estado crítico. En los tres casos, la Comunidad de Madrid indica que las actuaciones se desarrollaron con éxito y que los menores evolucionaron favorablemente tras su ingreso en hospitales de la red pública madrileña.

Cada intervención requirió un dispositivo sanitario de alta complejidad, con un equipo mixto de médicos intensivistas y enfermeras perfusionistas de los hospitales 12 de Octubre y Gregorio Marañón, además de una treintena de profesionales del SUMMA 112 con experiencia en la técnica ECMO y el apoyo de las fuerzas de seguridad para facilitar los desplazamientos.

Según el protocolo asistencial, una vez activado un traslado intercomunitario con ECMO, el SUMMA 112 dispone de un máximo de 120 minutos para iniciar el desplazamiento hacia el hospital de origen del paciente, un margen en el que resultan determinantes la rapidez de movilización, la coordinación entre instituciones y la capacitación del equipo.