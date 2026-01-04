RESTAURACIÓN
Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
La obra consolidará la estructura y restaurará los frescos de la cúpula, además de modernizar instalaciones para convertir el espacio en un recinto cultural vinculado a la música
La Comunidad de Madrid destinará cerca de 1,6 millones de euros a la restauración y rehabilitación de la capilla del Colegio Los Lujanes, un inmueble construido en 1948 y ubicado en los Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre, en el distrito madrileño de Carabanchel. La inversión, aprobada en el último Consejo de Gobierno del pasado año, busca recuperar el edificio, actualmente sin uso.
Según el proyecto, los trabajos incluirán la consolidación de la estructura y la recuperación de acabados y elementos de interés patrimonial. Una de las actuaciones principales será la restauración de los frescos de la cúpula, obra del pintor Alfredo Ramón, con el objetivo de garantizar su conservación y mantenimiento a largo plazo, avanza la propia comunidad a través de un comunicado.
Nuevas instalaciones y adaptación para música
La intervención también contempla dotar a la capilla de instalaciones modernas para su funcionamiento: ventilación, climatización, electricidad e iluminación, además de fontanería y saneamiento y sistemas de protección contra incendios.
El Gobierno regional prevé, además, incorporar elementos de control acústico y equipamiento escénico, de forma que el espacio pueda destinarse a actividades vinculadas a la música.
Un jardín histórico abierto al público desde 2021
Los Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre están declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Jardín Histórico y permanecen abiertos al público desde mayo de 2021, tras una demanda vecinal histórica. La Comunidad de Madrid mantiene información de visita, normas de acceso y un plano orientativo en su web.
- El distrito a 10 minutos del centro de Madrid en el que el precio del alquiler baja sin descanso desde septiembre de 2025
- El histórico bar de Toledo que dice adiós tras más de medio siglo: 'Un hogar para muchos
- Museomanía en Madrid: por qué el Prado, el Thyssen y otras galerías no paran de ganar visitantes
- El Consorcio de Transportes de Madrid incrementa un 16% los planes de movilidad para garantizar desplazamientos en transporte público
- Transportes licita por 47,5 millones de euros las obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la A-4 en Getafe
- De juzgados a tribunales de Instancia: el gran cambio de la Justicia llega a Madrid entre críticas de jueces, sindicatos y agentes jurídicos
- Ayuso celebra la 'caída del régimen' de Maduro y venezolanos se concentran ante la Embajada de Madrid
- Cabalgata de Reyes en Alcalá de Henares: recorrido, horario y todo lo que debes saber