Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel

La Comunidad de Madrid destinará cerca de 1,6 millones de euros a la restauración y rehabilitación de la capilla del Colegio Los Lujanes, un inmueble construido en 1948 y ubicado en los Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre, en el distrito madrileño de Carabanchel. La inversión, aprobada en el último Consejo de Gobierno del pasado año, busca recuperar el edificio, actualmente sin uso.

Según el proyecto, los trabajos incluirán la consolidación de la estructura y la recuperación de acabados y elementos de interés patrimonial. Una de las actuaciones principales será la restauración de los frescos de la cúpula, obra del pintor Alfredo Ramón, con el objetivo de garantizar su conservación y mantenimiento a largo plazo, avanza la propia comunidad a través de un comunicado.

Nuevas instalaciones y adaptación para música

La intervención también contempla dotar a la capilla de instalaciones modernas para su funcionamiento: ventilación, climatización, electricidad e iluminación, además de fontanería y saneamiento y sistemas de protección contra incendios.

El Gobierno regional prevé, además, incorporar elementos de control acústico y equipamiento escénico, de forma que el espacio pueda destinarse a actividades vinculadas a la música.

Un jardín histórico abierto al público desde 2021

Los Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre están declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Jardín Histórico y permanecen abiertos al público desde mayo de 2021, tras una demanda vecinal histórica. La Comunidad de Madrid mantiene información de visita, normas de acceso y un plano orientativo en su web.