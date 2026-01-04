Madrid esparce sal en calles principales y puntos estratégicos y se mantiene "en alerta" por posibles nevadas

Los servicios de Emergencias de la ciudad de Madrid han esparcido sal en los principales viales de la ciudad y en puntos estratégicos, como entradas a hospitales o túneles, por la previsión de nevadas durante la madrugada de este lunes y se mantienen "en alerta".

Según ha informado Emergencias Madrid, los servicios municipales mantienen sus protocolos activados y se han reforzado los servicio de calle de Políticas Sociales, además de ampliar las plazas de la campaña contra el frío.

Fuentes municipales han precisado que se han intensificado las rutas de los Equipos de Calle, sobre todo para hacer seguimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y se han activado 24 plazas diarias adicionales de campaña del frío. Estas se suman a las 432 de campaña que son fijas, por lo que habrá un total de 456 plazas operativas.

Terminada la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) tras la activación este sábado del Plan de Emergencias Invernales del Ayuntamiento de Madrid, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene su previsión y el aviso amarillo por posible nevada para esta próxima madrugada.

Además, se sucederán unas jornadas de muy bajas temperaturas, por lo que se recomienda salir a la calle con ropa adecuada y mantenerse informado de las actualizaciones en las previsiones por canales oficiales, ha señalado Emergencias Madrid.