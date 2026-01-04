El Atlético empata en Anoeta y se descuelga de la lucha por la Liga

El estadounidense Pellegrino Matarazzo debutó como entrenador de la Real Sociedad con un empate (1-1) ante un Atlético de Madrid que se vio superado por la intensidad y la presión del conjunto donostiarra y que se dejó dos puntos vitales en su intento de pelear el título de LaLiga.

La nueva Real de Matarazzo arrancó con ganas y fuerza mediante una presión alta y con un par de acciones a balón parado en los primeros tres minutos y Oyarzabal remató muy cerca del palo zurdo de Oblak desde fuera del área (minuto 4). Eso sí, los colchoneros reaccionaron rápido con una volea de Julián Álvarez a la salida de un córner que se marchó por encima de la portería de Remiro.

En el minuto 12, 'La Araña' volvió a tener en sus botas el 0-1 tras una buena acción trenzada de los madrileños, pero su derechazo se marchó ligeramente desviado. Cuatro minutos más tarde, Oblak tuvo que intervenir para mandar un buen remate desde el balcón del área de Brais Méndez en lo que fue el primer disparo entre palos del encuentro.

A partir de ahí el ritmo del partido bajó con posesiones estériles por ambos conjuntos. Guedes remató forzado y de mala manera en el 30 y pocos minutos después Llorente remató alto una acción de estrategia de los de Simeone. Turrientes también lo probó antes del descanso y Oyarzabal casi hizo el 1-0 en el 40 con un remate que acabó en el lateral de la red. En la siguiente jugada, el portero esloveno del Atlético de Madrid tuvo que volver a intervenir para detener un remate de Guedes que tocó en Soler.

En el último minuto del primer acto el árbitro anuló un tanto de Sorloth en propia puerta por fuera de juego posicional de Brais Méndez, una decisión que incendió a la parroquia local.

Oblak salvó un punto para el Atlético de Madrid. / Juan Herrero / EFE

Ya en la segunda parte, Guedes fue el primero en probarlo sin mayores complicaciones para Oblak (minuto 47). En el 50, Sorloth remató a placer un buen centro de Giuliano para hacer el 0-1 en el marcador. Los rojiblancos crecieron en el partido y a los dos minutos Gallagher erró un mano a mano que pudo prácticamente sentenciar el partido.

Cuando mejor parecía estar el conjunto visitante, Gonçalo Guedes igualó la contienda en una gran transición que culminó con sangre fría para superar al meta esloveno (minuto 56). Los locales buscaron la remontada y Turrientes estuvo cerca de hacer el 2-1 con un zurdazo desde la frontal del área que paró, nuevamente, Oblak.

En el minuto 74, el esloveno volvió a ser salvador tras una recuperación en campo contrario de la Real que Kubo finalizó con un remate raso al palo largo. En la siguiente jugada, Oyarzabal reclamó penalti, pero Martínez Munuera no decretó nada. En el 83 Remiro sacó una buena mano para detener el uno contra uno de Griezmann y en la siguiente jugada Aramburu remató muy arriba. Kubo lo volvió a intentar pocos minutos después, pero se volvió a topar con el muro esloveno. En el 93 Soler la volvió a tener, pero sin fortuna.

Ficha técnica

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes (Marín, m.72), Carlos Soler, Brais Méndez (Óskarsson, m.88); Guedes (Barrenetxea, m.72), Barrenetxea y Kubo (Zakharyan, m.88).

1 - Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Pubil, Hancko, Ruggeri (Le Normand, 46); Simeone, Barrios (Gallagher, m.46), Koke (Raspadori, m.72), Baena (Cardoso, m.59); Julián (Griezmann, m.59) y Sorloth.

Goles: 0-1, m.50: Sorloth; 1-1, m.56: Guedes.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Guedes (13), Caleta-Car (45) y Oyarzabal (75) por la Real Sociedad; y a Ruggeri (44) y Raspadori (78) por el Atlético de Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 18ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 31.576 espectadores.