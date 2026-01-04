Isis González, repostera: "Todos los roscones de reyes de Le Sweet son 'keto' y sin azúcar. De nata, de trufa y mixtos para los más indecisos"

Por lo que veo, tiene un gran compromiso con la pastelería saludable.

Efectivamente, es nuestra misión romper con el típico paradigma que tenemos de que la pastelería saludable sabe mal, o es dura o simplemente sin gusto. Hemos creado una carta de postres y panes que hacen que no eches de menos lo tradicional, sino que, por el contrario, te guste mucho más, ya que no genera adicción como hace el azúcar y sienta bien. Son cientos los clientes que en reseñas de Google nos agradecen poder disfrutar de un postre saludable, sobre todo personas que por salud llevaban años sin poder consumir un pastel.

¿Cuándo toma la decisión de centrarse en los dulces sin gluten?

La decisión de centrarnos en postres sin gluten viene vinculada a la de hacerlos sin azúcar, con bajo índice glucémico, porque al final todo en conjunto crea un postre poderosamente saludable. El gluten es inflamatorio y no se procesa de la misma manera que hace años, con lo cual su calidad no suele ser la mejor, incluso a una persona que no es celiaca también le inflama, solo que muchos lo tienen normalizado. Desde el primer día del proyecto teníamos claro que nuestro norte era este tipo de pastelería y tras años de pruebas e investigación hemos llegado a la carta de hoy.

Cuente para los que no sepan, ¿qué significa un dulce 'keto' como los que usted prepara?

Un dulce keto es un postre que se caracteriza por ser bajo en hidratos de carbono y contiene grasas saludables como la almendra, entre otros. Esta endulzado con estevia y eritritol, que son de índice glucemia cero. Generalmente, lo consumen personas que hacen una dieta cetogénica pero pueden ser consumidos por cualquier persona.

¿Y tienen éxito estos dulces?

Sí, tienen mucho éxito porque después de comerlos te sientes bien, ligero, sin pesadez ni ese mono por comer más o simplemente no poder parar de comer. Aquí tú eres el que manda, y no el postre sobre ti. Al contrario de lo que se piensa, estos postres sacian mucho más en cantidades más pequeñas que un postre tradicional por los frutos secos y la proteína que llevan.

En Le Sweet, ¿cuál es el producto estrella?

Los postres de autor como el Cielo de avellanas, Delicia de pistacho, Sweetheart..., que combinan texturas y sabores explosivos deliciosos. Es un tipo de pastelería gourmet que no existe en el mundo saludable en España, solo nosotros lo elaboramos.

¿Prueba todas las variedades de dulces que hace antes de sacarlos a la venta?

Sí claro, el diseño lo hago yo, y tenemos un control de calidad muy estricto. No se vende nada que no probemos tanto Carlos como yo misma.

¿Y cuál es su debilidad?

La verdad es que todos los postres que tenemos son deliciosos, depende del día y del antojo. Por ejemplo cuando entreno y quiero un extra de proteína, nuestras Trufas proteicas o el Browniato proteico, a base de boniato, son ideales. Algo más ligero y fresco, el Tres leches y la Tartaleta de limoncillo. Mis top serían el Cielo de avellanas y la Delicia de pistacho.

Roscón de Reyes de trufa 'keto', sin gluten ni azúcar, de Le Sweet. / EPE

¿Cuál diría que sería su lema de vida laboral?

Haz lo que te apasione y nunca dejes de soñar, crear y hacer feliz a otras personas.

¿Cree que hay una manera saludable de comer dulces con moderación?

Sí. Nuestra pastelería no te genera picos de glucosa, con lo que cumple su función de saciarte, pero no genera adicción.

Entiendo que ya no probará nada de bollería industrial.

Nunca me ha gustado la bollería industrial, vengo de una familia que siempre me enseñó a comer equilibrado, saludable y de forma artesanal.

¿Qué nos recomendaría coger si queremos sorprender a unos invitados en casa?

Pues recomendaría llevarse un poco de todo. Pan keto de semillas para preparar unas tapas, y luego, para el postre, una cajita degustación: algo de chocolate como nuestro Brownie vegano o la Triple choco cake, una clásica Tarta de queso con mango y maracuyá, un par de postres modernos y una Tartaleta de limón.

¿Y ahora, en época de roscones, tienen alguno especial?

Son todos keto y sin azúcar. Tenemos de nata y de trufa, y también hacemos mixtos para los más indecisos.